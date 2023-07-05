В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области сообщили, что педагог из Бугров представила лучшую практику деятельности классов психолого-педагогической направленности.

Подведены итоги Ленинградского областного конкурса лучших практик организации деятельности классов психолого-педагогической направленности в 2023 году.

Победителем конкурса стала советник по воспитанию, учитель английского языка Бугровского центра образования № 2 Анна Будникова.