О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Педагог из Бугров представила лучшую практику деятельности классов психолого-педагогической направленности

0 Комментариев

В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области сообщили, что педагог из Бугров представила лучшую практику деятельности классов психолого-педагогической направленности.

Подведены итоги Ленинградского областного конкурса лучших практик организации деятельности классов психолого-педагогической направленности в 2023 году.

Победителем конкурса стала советник по воспитанию, учитель английского языка Бугровского центра образования № 2 Анна Будникова.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Фото со страницы Анна Будниковой в соцсети «ВКонтакте»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Я – учитель, и этим горжусь»…
  2. Есть такая школа: ей 150 лет!
  3. Дети ждут родителей
  4. «Ни с чем не сравнимое состояние души»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code