В Кудрово установили арт-объект «Птица счастья»

Где можно поймать птицу счастья будущему автомобилисту? Конечно, в городе Кудрово, на территории «Автополя», где был установлен интересный арт-объект «Птица счастья». Этот пятиметровый монумент из бронзы и гранита, как считает её автор, современный именитый скульптор Григорий Потоцкий, исполнит желание каждого, кто дотронется к табличке на ней. Надпись на постаменте с выгравированной рукой оптимистично гласит: «Прикоснись! Поймай птицу счастья, свою мечту!».

– Над «Птицей счастья» трудился два года, – рассказывает корреспонденту «Всеволожских вестей» мастер, чьи произведения находятся в коллекции Пьера Ришара, Натальи Андрейченко, Марины Влади и других знаменитостей. Всего на его счету 200 памятников, установленных в более чем 50 странах мира. – Когда ко мне обратился известный предприниматель Сергей Моренков и рассказал о городе и о том, где арт-объект будет установлен, сразу мелькнуло в голове, что нужно обязательно создать что-то оригинальное. Разве можно потрогать счастье? Конечно нет! Поэтому сложно было работать над композицией. В моей скульптуре птица счастья не пернатая особь, а дорога к мечте.

Как рассказывает подмосковный скульптор, вдохновение он черпает… в доброте. Сегодня его арт-объекты бронзовые одуванчики – благодарные парашютики доброты, разного размера и веса – стоят по всему миру. Их можно увидеть в Швейцарии, в Китае, на Филиппинах, в Америке, во Франции, в Эквадоре и Боливии.

– В скульптуре главное, чтобы люди получили эмоции, – считает мастер. — Вот театр, он как работает: если он без эмоций – это не театр. То же самое со скульптурой. И пусть это место в городе Кудрово станет территорией исполнения мечты!

– Думаю, что сегодня нам удалось совместить несовместимое, – отмечает инициатор установки памятника, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Моренков. – По соседству с территорией, которую мы развиваем с 2007 года, находится много разных объектов: от школы до дилерских центров. Идея установить здесь памятник возникла не случайно. Наша компания решила придать местности какую-то неповторимость, оригинальность и уникальность. Счастливый случай меня свел с именитым архитектором Григорием Потоцким.

Как пояснил предприниматель, скульптура содержит глубокий и неповторимый смысл. Она символизирует свободу и окно в мир возможностей и мечты. Ну а женский профиль с маленькой машиной в руке ассоциируется с красотой.

– Мы рассматривали много разных предложений, – рассказывает Сергей Моренков. – Среди них – макеты разных автомобилей. Но сразу поняли, в простых скульптурах нет души и смысла и только такой архитектор, как Григорий Потоцкий, сможет воплотить замысел. Скажу, что свою птицу счастья я поймал давно. Оно в людях, которые меня окружают.

– Интересно, когда на нашей территории появляются такие арт-объекты, – говорит глава администрации Заневского поселения Валерий Гердий. – Думаю, что с этим архитектором мы будем работать и дальше. Хотелось бы привлечь его к благоустройству парка «Оккервиль». Пусть эта скульптура принесет счастье всем, а компании, инициировавшей установку памятника, хочется пожелать поймать большую удачу.

– Настало время для того, чтобы линиарная скульптура была принята в обществе, – говорит искусствовед Анна Воронкова. – Такое искусство должно давать заряд для движения вперед.

После завершения торжественной церемонии открытия скульптуры, когда с арт-объекта сняли белый навес, люди, несмотря на дождь, выстроились в небольшую очередь, чтобы приложить ладонь к ладони, поймать свою птицу счастья…

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО