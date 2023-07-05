Во Всеволожском районе прошли конноспортивные соревнования Кубок MAXIMA PARK

Уже много лет конноспортивный клуб «Winner» является местом проведения традиционных Всеволожских конных игр. 24 – 25 июня здесь проходил муниципальный этап этих соревнований «WINNER CUP», Кубок MAXIMA PARK 2023.

Первый день спортивного праздника был посвящен выездке. На «боевое поле» открытого манежа вышли 32 спортивные пары из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Директор турнира мастер спорта РФ Ксения Тимова рассказала:

– Мы постоянно стремимся повышать уровень и статус Всеволожских конных игр. Для этого приглашаем не только сильнейших спортсменов СЗФО, но и привлекаем к сотрудничеству высококвалифицированных судей. На этом турнире главным судьей соревнований является тренер СШОР по конному спорту и современному пятиборью, судья всероссийской категории Ю.В. Смородина.

В турнире блестящие результаты показали спортсмены-конники конноспортивных клубов «Winner» и «Приор». А в личном зачете отличились Анастасия Кострова на АрдПатрике, Анастасия Селянина и Анастасия Юдичева, выступавшие по очереди на лошади по кличке Гермиона. «Серебро» в программе малого приза команде принесла Кира Соловьева и ее четвероногий партнер по кличке Гордый (тренер Елизавета Зюльковская). В зачете «Дети» прекрасные езды продемонстрировали Эвелина Михайлова и Карина Громова.

Второй день турнира был посвящен конкуру. Среди 50 стартующих пар зрители здесь увидели и дебютантов соревнований, юных спортсменов конного клуба «Кони гор» под руководством Екатерины Черовой.

– Наш конный клуб существует всего год и располагается в Лесколовском сельском поселении. Мы специализируемся и популяризируем лошадей карачаевской породы. Это универсальные, очень крепкие, выносливые и неприхотливые кони, но используются в конкуре пока не часто, – отметила Екатерина Игоревна.

Для шестилетней Василисы Черовой это первые старты такого уровня. С ребенком мы встретились после очередного награждения победителей. На груди у юной спортсменки блестели две серебряные медали. С гордостью показывая свои награды, наша собеседница призналась, что свою первую медаль она получила в возрасте четырех лет, и сегодня в её копилке их уже около десятка.

– Конным спортом я занимаюсь уже три года. На тренировку меня впервые привезла мама. Сначала было немного страшно. Потом перестала бояться. Сейчас уже участвую в соревнованиях по конкуру, прыгаем через барьеры. Сегодня немного не дотянула до первого места. На маршруте не посмотрела на препятствие и не смогли с Джардином вовремя повернуть. Свои ошибки поняла только после финиша. Будем работать, – поделилась впечатлениями Василиса.

Здесь, как и в выездке, всеволожские спортсмены порадовали призовыми местами. В маршруте с высотой препятствий 70 см Софья Барьбова на Ратхе (тренер Ксения Тимова) завоевала второе место. «Бронза» на этой дисциплине досталась Анастасии Костровой на АрдПатрике (тренер Ирина Семенова).

На маршруте 80 см наши спортсмены тесно сгрузились на вторых местах в разных зачетах. На пьедестал взошли: Бойченко Ксения, выступавшая на АрдПатрике (тренер Ирина Семенова). Анна Калмыкова, выступавшая на Каспере (тренер Елизавета Зюльковская), и Диляра Абдыкаримова, выступавшая на Прянике (тренер Ксения Тимова). Хочется отметить выступление воспитанницы Елизаветы Зюльковской Софьи Крепяковой на Каспере (КСК«Winner»).

Александр Сорокин

Фото Юрия Кузьминых