Во Всеволожске отметили День ветерана боевых действий

Ленинградская область впервые отметила День ветерана боевых действий. Местом празднования был выбран парк «Песчанка» во Всеволожске.

Губернатор Александр Дрозденко в обращении к жителям Ленинградской области отметил, что новая памятная дата – знак признательности всем, кто в разные годы защищал мир и безопасность в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, в других «горячих точках».

«Это – дань уважения нашим землякам, которые прямо сейчас самоотверженно выполняют задачи в зоне Специальной военной операции, отстаивая свободу и независимость Донбасса и национальные интересы России», – подчеркнул губернатор и пожелал крепкого здоровья и мира, а тем, кто находится на передовой, – скорейшей победы.

В полдень на Румболовской горе во Всеволожске у памятника воинам, погибшим в Афганистане, и у монумента героям, павшим в Чечне, собрались люди, для которых слова «воинский долг» находили и находят особый отклик в сердце. Это был день воспоминаний, день встречи с боевыми друзьями…

Прозвучал Гимн Российской Федерации, и на площадь группа знаменосцев внесла Знамя Победы и знамёна Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района. Замерли в почётном карауле у монументов представители Юнармии.

Это был день всех тех, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на Конституцию нашего государства, на его границы, а также на его интересы за пределами Родины. Любая война – это трагедия человечества.

Однако, если говорить о выполнении нашими воинами своего служебного долга, это всегда было исполнено с честью и достоинством. Наши солдаты и офицеры предпринимали все меры по стабилизации военно-политической обстановки в «горячих» точках. Гибли, но выполняли поставленные задачи.

Об этом и многом другом говорили, обращаясь к собравшимся, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько, руководитель Фонда защитников Отечества Сергей Галяев, ветеран боевых действий, генерал-лейтенант, представитель Общественной палаты Ленинградской области Вениамин Петухов, руководитель Ленинградского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана, полковник ВДВ Борис Стоянов, председатель Совета Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Широков, руководитель Женского совета района Марианна Шевченко и другие.

Литию по погибшим в «горячих точках» героях отслужил настоятель храма святого праведного Алексия, человека Божия во Всеволожске иерей Кирилл (Климов). После минуты молчания в память о всех героях к монументам были возложены живые цветы.

Торжественные мероприятия продолжились в Общественном пространстве «Парк Песчанка», где состоялся III Фестиваль военно-патриотической песни «Вера и верность». Он возник в городе Тосно в 2019 году. Причём его название появилось не случайно. В 2003 г. в городе Тосно был установлен памятник «Вера и верность» воинам – участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах.

Первый фестиваль прошел 14 декабря 2019 года и был посвящен памяти участников войны в Афганистане и боевых действий в Чечне. На декабрь выпадала 40-я годовщина начала Афганской войны и 25-я годовщина начала Чеченского военного конфликта.

Второй фестиваль также состоялся на тосненской земле в городе Любань.

И вот фестиваль пришёл во Всеволожск. Как рассказали представители оргкомитета фестиваля – временно исполняющий обязанности руководителя Ленинградского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Бугров и председатель Исполнительного комитета этой организации Елена Ильгина – здесь организована выставка экспозиций поисковых отрядов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, проводятся акции «Лента Ленинградской победы», широко представлены участники мотоклуба «Ночные волки», проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и другие интересные мероприятия.

Особое внимание на фестивале было уделено выставке военного снаряжения, на которой представлены макеты оружия, предметы быта, форменного обмундирования солдат и офицеров времён Великой Отечественной войны и военных конфликтов в Чечне, Сирии и Афганистане. Экспозицию представил военно-исторический клуб «Тигода-47».

Было много патриотических стихов и песен, работала военно-полевая кухня, где можно было отведать «солдатской» каши и выпить ароматного чая. Была также проведена благотворительная распродажа атрибутики, а также организована «Корзина добра», и каждый желающий смог оказать помощь бойцам Специальной военной операции и ребятам, находящимся в госпиталях на излечении.

В завершение фестиваля и.о. начальника отдела культуры администрации Елена Усик поблагодарила всех участников фестиваля и пожелала им здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО