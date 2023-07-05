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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями Ленобласти

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В понедельник, 3 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел юбилейную, 250-ю по счету прямую телефонную линию с жителями 47-го региона.

Напомним читателям, что общение губернатора с ленинградцами стало традиционным и регулярно проходит в режиме онлайн из студии ЛенТВ24. Задать свой вопрос сможет каждый, кому посчастливится дозвониться по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона (на территории Ленобласти) или на номер +7 (813-61) 315-01 (стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи). Особенностью проведения прямой линии стало то, что в ней принимают виртуальное участие главы администраций муниципальных образований и представители профильных комитетов и ведомств Правительства ЛО.

Опасный проход

Из нашего района на прямую линию посчастливилось дозвониться жительнице Всеволожска. Проблема, по сравнению с другими, возможно, не самая острая, но тем не менее имеющая место и доставляющая определенный дискомфорт горожанам.

Дело в том, что на углу улиц Советская и Почтовая давным-давно был установлен крытый деревянный настил, призванный защитить пешеходов от возможных опасностей, исходящих от расположенного в непосредственной близости строящегося объекта. «Автором» сей конструкции является строительная компания, которая на сегодняшний день – по непроверенным данным – объявила себя банкротом и никакой деятельности на объекте не ведет.

Со временем настил обветшал, доски разъехались и местами провалились. Поскольку этот пешеходный участок довольно оживленный, люди здесь то и дело спотыкаются, а некоторые, как дозвонившаяся жительница, даже падают и получают травмы.

«Я обращалась к местным властям, конкретно в отдел по благоустройству, с просьбой демонтировать этот деревянный настил, но мне объяснили, что земля, на которой он расположен, принадлежит строительной фирме, а сама фирма – банкрот, и ничего делать не собирается, – пояснила дама, назвавшаяся Татьяной Федоровной. – Скоро дети пойдут в школу, травм станет еще больше. Неужели ничего нельзя сделать?».

В ответ на это губернатор озвучил два возможных пути устранения проблемы – либо компания-застройщик берет все расходы по демонтажу аварийного настила на себя, либо, если она, по словам Александра Дрозденко, «временно недееспособна», то администрация должна самостоятельно разобрать конструкцию и выставить счет застройщику на компенсацию затрат. Хоть бы и в судебном порядке.

«В любом случае, от этого прохода, находящегося в аварийном состоянии, жители города Всеволожска страдать не должны, – подытожил глава 47-го региона. – Обещаю, что местные власти в самый короткий срок приведут в порядок этот участок дороги».

Обращаясь к главе районной администрации Андрею Низовскому, губернатор порекомендовал безотлагательно направить муниципальных специалистов на место, оперативно оценить ситуацию, принять решение и незамедлительно ликвидировать проблему.

Андрей Низовский подтвердил, что земля, где расположен злосчастный настил, действительно, находится в собственности строительной компании.

«Мы обязательно что-нибудь придумаем и выйдем из ситуации», – пообещал Андрей Низовский.

А деньги где?

На прямую линию с губернатором Ленинградской области поступило несколько звонков от родственников военнослужащих-контрактников. Проблема общая – многие солдаты, отправившиеся в зону Специальной военной операции в этом году, не смогли получить положенные им выплаты из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей.

В ответ глава региона заверил, что сбой исправят в ручном режиме. Он отметил, что средства для этого зарезервированы в полном объеме – начисления бойцам произведут в течение недели, максимум 10 дней.

«Военкомат не смог выверить списки тех, кому положены выплаты. Сбой произошел либо из-за смены руководителя областного военкомата, либо из-за перехода на новую форму работы через пункты отбора. Сейчас эти списки выверяются в ручном режиме», — пояснил Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области также поблагодарил родственников военнослужащих за то, что их близкие отправились на защиту Родины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива «В.в.»

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