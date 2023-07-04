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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Центр поддержки ветеранов и пенсионеров Всеволожского района организовал поездку для пожилых

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Всеволожская районная общественная организация «Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» организовала для своих пожилых жителей увлекательный тур на комфортабельном автобусе. Они побывали в нескольких значимых и памятных местах района.

Еще до начала поездки удалось побеседовать с председателем организации Еленой Фроловой.

– Мы всегда стараемся, чтобы любые наши мероприятия для пенсионеров проходили в интересной форме. Иногда это просто экскурсии, поездки в театр. Сегодня всё кардинально новое. Специально задумали, чтобы у наших людей расширялся круг общения, завязывались новые коммуникативные связи. Это вторая поездка. Прошлый дебют оказался тоже очень удачным. Ветераны и пенсионеры поддержали эту форму, поэтому на второе полугодие мы решили продолжать подобные поездки. Поселений в районе много, сегодня мы остановились на четырех: Заневское, Кудрово, Янино и Рахьинское.

По словам Елены Ивановны, в организации развиваются два направления. Одно – профилактика возрастного одиночества. Другое, не менее важное, – оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Их в районе проживает 1,6 тысячи человек. Участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. К таким людям мы выходим сами, общаемся с ними. Выясняем, какие у них проблемы. – Как ни странно, очень часто выясняется, что у наших стариков недооформлены документы на какие-то меры социальной поддержки. Люди имеют на них право, но не получают, несмотря на свой преклонный возраст. Законодательство меняется очень быстро, и в Социальный кодекс Ленинградской области каждый год вносятся изменения. Пожилые люди по утрам не сидят в популярных мессенджерах, поэтому о новых мерах соцподдержки они просто не знают. В разговоре с ними узнаем, что человек на льготы имеет право, но не получает их. Мы помогаем оформить их. Нашим подопечным даже трудно самостоятельно собрать необходимый пакет документов, – продолжает Елена Ивановна.

Первая остановка в поселке Рахья у храма Святой великомученицы Варвары. Оказывается, здесь есть Воскресная школа. Ее воспитанницы, одетые в гимнастерки и пилотки, приготовили для гостей небольшой концерт. Дети исполнили песни Великой Отечественной войны. Настоятелем была проведена поминальная литургия, после чего маленькие артисты со своими наставниками предложили пенсионерам экскурсию в рамках их нового проекта «Правнуки Дороги жизни». На специально изготовленном макете, на игрушечной модели автобуса тех лет школьники «провезли» пожилых людей по храмам и памятным местам.

Стоит заметить, что виртуальная поездка оказалась не только очень интересной, но и весьма познавательной. Всего за полчаса все собравшиеся здесь люди проехали по Дороге жизни от её первого километра до сорокового. Каждая остановка сопровождалась песнями и стихами тех лет и современных поэтов. В зале повисла звенящая тишина, все присутствующие внимательно слушали программу. «Девчонка в ушанке спокойно и строго на каменной стеле флажок подняла. Отсюда в бессмертье уходит Дорога, что жизнь Ленинграду в блокаду спасла», – читает юный декламатор. Оказалось, что более 15 тысяч школьников в годы ВОВ были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Все время ловил себя на мысли, что такое военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения сейчас просто необходимо. В игровой форме дети получают возможность повысить свои знания и проявить дополнительный интерес к изучению истории, связанной с событиями блокадного периода.

– Воскресную школу посещают около 30 учеников. Храм находится на Дороге жизни, многие дети местные. У нашего поколения есть свои бабушки и дедушки, которые защищали ее и снабжали продуктами осажденный Ленинград. Поэтому в нашей школе было решено реализовывать этот проект. В его рамках был изготовлен макет, на котором указаны памятные объекты. Заметьте, у наших детей повязаны оливковые галстуки. Они соответствует цвету ленты блокадного Ленинграда. Кроме этого, у нас существует традиция: после каждой экскурсии наши воспитанники повязывают их своим сверстникам, тем самым посвящая маленьких гостей в акцию «Правнуки Дороги жизни», – говорит руководитель проекта Анна Шевченко.

…Второй запланированной остановкой группы стало возложение венков на Ириновском братском захоронении. И здесь, как говорят журналисты, не обошлось без настоящей сенсации. Одна из женщин на мраморной доске нашла фамилию захороненного здесь своего близкого родственника. – У моего свёкра в семье было одиннадцать человек. Жили они в Нижнем Тагиле. С началом войны все 10 братьев ушли на фронт. С войны вернулись только двое. Пока они были живы, пытались найти пропавших без вести близких родственников. Постоянно делали запросы в различные организации. Места захоронения двоих братьев удалось найти. Судьба остальных по настоящее время неизвестна. Мы часто пытались поговорить с отцом о войне. Он сразу мрачнел и мгновенно старался сменить тему для разговора. На глазах появлялись слёзы, после чего всегда уходил в другую комнату. Свёкор несколько лет назад был похоронен на всеволожской земле. В память о нем остались боевые награды – медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Дело по розыску родственников мы продолжили с мужем. И здесь такой сюрприз. Причем совпадают не только фамилия, но и инициалы. Сейчас приеду домой, покажу супругу, и сделаем запрос. Теперь знаем, где искать. Может быть, погиб он именно на этой земле. Отец мужа после войны вместе с семьей поселился в Ленинградской области. Свекровь наша  – труженица тыла. Во время войны на тракторе работала в колхозе. Дома практически не бывали. Пахали землю только в ночное время. Фары зажигать строго запрещалось, была опасность привлечь на себя фашистские самолеты, – рассказывает Татьяна Захаркина.

И вновь вся группа разместилась в автобусе и выехала к мемориалу «Разорванное кольцо». Здесь ветераны почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Стоя у Вечного огня, каждый из присутствующих вспоминал отдавших жизнь за Родину.

…Завершающей остановкой стало посещение Музея «Дорога жизни» в Осиновце. – Человек, не знающий своей истории, ненадежен, – говорит экскурсовод, капитан второго ранга в отставке Александр Лифанов. – Здесь граница с финнами и немцами проходила в 10 километрах по реке Свирь. А вот сюда, на юг, вдоль этого берега 17 километров – Шлиссельбург. Линия фронта с немцами. Близость вражеских войск позволяла супостату на этот не занятый врагом пятачок земли постоянно посылать диверсантов-разведчиков. В то время этот берег охраняли пограничники. Кого здесь отлавливали, отправляли в здание, куда мы сейчас пойдем. Раньше тут была школа. В годы войны на этом месте находился штаб Осиновецкой базы. Особый отдел, трибунал и комендантский взвод, – рассказал наш сопровождающий.

Оказалось, что многие экспонаты в музее подлинные. Оружие военного лихолетья, форма, редкие документы. Пожилым людям удалось узнать из рассказа экскурсовода много нового.

После завершения познавательного мероприятия пожилых людей ждало чаепитие. После все собрались в зале музея, где ветераны поделились своим мнением не только о поездке, но и рассказали о собственных достижениях и проблемах.

– У нас в Заневском городском поселении нет ни одного музея, ни одного театра. Есть три братских захоронения. Когда нам Елена Ивановна предложила организовать поездку «Едем в гости», сразу согласилась. Цель – перенимать опыт других. Это очень здорово. У себя ведем огромную работу. В свободное время выходим и помогаем нашим бойцам в СВО, – говорит Яна Сахацкая, начальник сектора по взаимодействию с общественностью.

Время пролетело незаметно. На обратной дороге ветераны друг с другом делились полученными впечатлениями. Несмотря на небольшую усталость, эмоции били через край. Значит, поездка удалась на все сто.

Юрий КУЗЬМИНЫХ
Фото автора

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