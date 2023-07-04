Ленинградцы вернулись из Минска с восемью медалями по радиоспорту

В Минске в конце июня проходили Международные соревнования по радиоспорту «Кубок Содружества». Более 150 спортсменов из Республики Беларусь, Болгарии, России и Казахстана состязались в дисциплинах 144 МГц, 3,5 МГц, в радиоориентировании и спринте.

Ленинградскую область представляли сразу несколько спортсменов из Всеволожского района. По итогам пяти дней соревнований они принесли в копилку команды 47-го региона и нашего района 8 медалей!

Одну золотую и три серебряные награды завоевала Ирина Платонова. Она стала сильнейшей в спортивной радиопеленгации 144 МГц и поднялась на вторую ступень пьедестала в дисциплинах 3,5 МГц, радиоориентировании и спринте. Алексей Гончаров победил в спринте и стал бронзовым призером в спортивной радиопеленгации 144 МГц. Кирилл Шайдаюк одержал победу в возрастной категории М40, а Александр Куликов завоевал серебро.

Александр СОРОКИН

Фото Отдела ФКС Всеволожского района