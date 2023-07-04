В Романовке пройдут комплексные учения МЧС

6 июля во всех районах Ленобласти одновременно пройдут комплексные учения МЧС: сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, Леноблпожспасс, аварийно-спасательной и газовой служб, ЖКХ и МСУ будут отрабатывать действия по устранению условных последствий неисправности газового оборудования.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, учения проведут на территории жилых многоквартирных домов с применением имитационных дымов. Во Всеволожском районе отрабатывать навыки специалисты будут в поселке Романовка (МКД дом № 29).

На место прибудут автомобили спасательных служб и десятки специалистов. Во время учений жителей просят соблюдать спокойствие.