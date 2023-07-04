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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожцев приглашают на мастер-класс по танцам

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В пятницу, 7 июля, парк близ Всеволожского центра культуры и досуга превратится в танцевальную площадку. Жителей и гостей города приглашают на бесплатный мастер-класс по танцам.

Мероприятие пройдет под чутким руководством Виталия Исаакова – актера Театра «Мюзик-Холл» и Театра эстрады им. А.И. Райкина. Ведущий будет задавать темп и «дирижировать» танцорами, помогая осваивать движения и поддерживая отличное настроение.

Все, кто хочет провести пятничный вечер активно и на волнах позитива, будут ждать 7 июля в 18.30 в парке у ЦКД (Колтушское шоссе, д. 110).

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