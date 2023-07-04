Во Всеволожском районе пройдет рок-фестиваль «Классная площадь»

В эту субботу, 8 июля, в гп. Кузьмоловский соберутся любители отличной музыки на рок-фестивале «Классная площадь». В этом году хедлайнерами мероприятия станут именитые коллективы – группы «Декабрь» и 7Б.

Как сообщают организаторы, фестиваль давно вышел за рамки местного конкурса и привлекает молодые и талантливые коллективы со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ребята получают возможность громко заявить о себе и выступить на одной сцене с профессионалами.

Ну а для гостей это отличный повод провести выходные ярко и в хорошей компании. Гостей ждут не только концертная программа, но и различные активности – розыгрыши и конкурсы, «богатырские забавы» и интерактивные площадки.

Фестиваль стартует 8 июля в 14.00 и продлится до вечера. Весь день со сцены будут выступать участники конкурса и приглашенные звезды. Выступление группы «Декабрь» запланировано на 17.00, группа 7Б выступит в 20.00.

Место проведения: гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, лесной массив у туннеля. Координаты: 60.120492, 30.489594, от м. «Девяткино» маршрутные автобусы № 627 и № 621 (остановка гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная).