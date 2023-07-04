«Вагановские паучата» сплели маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Школьники из лагеря дневного пребывания и трудовой бригады Вагановской средней школы освоили искусство плетения маскировочных сетей, очень нужных бойцам в зоне СВО.

Несколько десятков мальчишек и девчонок, объединенных желанием помочь нашим воинам на передовой, в период летнего отдыха плели маскировочные сети. Школьники научились изготавливать такие сети под руководством Екатерины Югиной. За первый месяц лета они сплели четыре сети, самая большая – размером 3х6 м.

Как рассказывают ребята, плести сети несложно, главное – усидчивость и терпение. Большую сеть ребята вязали почти неделю, а с небольшими справлялись за два дня. В этом деле школьникам помогали учителя, которые подсказывали и направляли.

По словам педагогов, Вагановская школа последовательно занимается патриотическим воспитанием своих учеников. В учебном заведении имеется музей, где выставлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Ребята встречаются с ветеранами, участвуют в открытых уроках и проводят тематические встречи. К участию в плетении сетей юные «паучата» подошли очень ответственно.

Работу школьников оценили руководители и активисты Женсовета Всеволожского района, которые направили маскировочные сети в зону проведения Специальной военной операции. К защитникам отправились от ребят не только сети, но и нашлемники, а также письма, в которых дети писали добрые слова и говорили «спасибо» бойцам за самоотверженность и героизм.

В ходе подведения итогов летней смены дневного лагеря в торжественной обстановке ребят поблагодарила за работу Маргарита Кузнецова – председатель АНО «Центр женских инициатив Всеволожского муниципального района Ленинградской области». По словам Маргариты Михайловны, ребята внесли вклад в серьёзный гуманитарный проект, реализуемый Женсоветом «Женщины ZA Россию».

«Дорогие ребята! Вашу работу сложно переоценить, каждый из вас вложил частичку своей души. Мы бесконечно благодарны вам за вашу отзывчивость и за добрые сердца. Вы настоящие патриоты и пример для подражания. Огромное вам спасибо», – сказала Маргарита Кузнецова.

Ребятам вручили грамоту за активную жизненную позицию, за содействие и помощь в плетении маскировочных сетей. Также был отмечен весь педагогический состав школы за патриотическое воспитание подрастающего поколения и за поддержку защитников России.

Каждому участнику проекта были вручены памятные значки «Всеволожский отряд Z «Вагановские паучата» и сладкие презенты.