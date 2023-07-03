Котельная № 17 во Всеволожске готовится к плановой остановке

«Всеволожские тепловые сети» готовятся к плановой остановке котельной № 17 (пром. зона «Кирпичный завод», м/район «Южный»). Гидравлические испытания будут проводиться с 13 июля по 26 июля, на это время горячее водоснабжение потребители котельной будет прекращено.

Специалисты сообщают, что потребителям энергии от котельной № 17 до начала работ необходимо произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Гидравлические испытания – ежегодная проверка износа системы за зимний период. Подобная мера позволяет выявить слабые места тепловых сетей и провести необходимый ремонт. Ежегодная летняя профилактика помогает снизить риск возникновения аварий во время отопительного сезона.

За время гидравлических испытаний могут возникнуть повреждения сетей, разрывы, утечки, размыв грунта. При обнаружении повреждений необходимо сообщить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.28-410. К месту аварии не подходить!