Завершилась первая смена молодежного трудового лагеря «Росток» в Сертолово

29 июня, накануне закрытия первой смены молодёжного трудового лагеря «Росток», муниципальное автономное учреждение «Серотоловский КСЦ «Спектр» организовало для ребят увлекательную и познавательную экскурсию, в ходе которой они ознакомились с уникальной коллекцией патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».

Ребята увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также автомобильную технику и мотоциклы. Экскурсовод подробно рассказала о работе полевого госпиталя, походной кухне. Воссозданные интерьеры позволяли ребятам погрузиться в атмосферу военных лет: побывать на Дороге жизни, посетить обычную ленинградскую квартиру, магазин, здание милиции.

В ходе экскурсии можно было примерить каски, сфотографироваться с оружием времён Великой Отечественной войны и даже взять на память гильзу. Увиденное произвело на школьников большое впечатление, и дети поблагодарили организаторов экскурсии, оставив в гостевой книге музея свой отзыв.

А 30 июня состоялось закрытие первой смены молодёжного трудового лагеря «Росток», которому в этом году лагерю исполнился 21 год. С трудовыми успехами подростков поздравили представители Совета ветеранов города Сертолово, сертоловской средней школы № 1 и структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Участникам лагеря были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Бригадирам лагеря, а также парням и девушкам, которые добились особых успехов в труде, депутат совета депутатов, руководитель МТК «Росток» Павел Поляков вручил подарки и грамоты муниципального автономного учреждения «Культурно-спортивный центр «Спектр».

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»