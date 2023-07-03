В Агалатово высадили Кедры Великой Победы

В зоне отдыха «Сторожевая гора», что в деревне Вартемяги, прошла церемония высадки кедров в рамках международного проекта «Кедры Великой Победы», который реализуется как патриотический, экологический, инновационный проект в России, странах СНГ и странах дальнего зарубежья.

Акция прошла при поддержке общественного объединения «Кедр», совета депутатов Агалатовского сельского поселения, инициативной группы жителей деревни Вартемяги, волонтеров студии анимации и кино «Вартемяги», совета молодежи.

Памятное мероприятие торжественно открыли юные барабанщики вартемягского отделения Агалатовского центра образования и хор «Агалатовские бабушки». С напутственным словом к участникам акции обратились представитель оргкомитета общественного объединения «КЕДР» Игорь Николаевич Червятин и заместитель главы администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Юлия Владимировна Митяева. Они подчеркнули высокую общественную значимость патриотического проекта.

Именные кедры высажены в память об участниках Великой Отечественной войны. Каждое посаженное дерево – это символ, соединяющий нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о героических предках.

Автор Галина ТИШИНА

Фото Татьяны АГАЕВОЙ