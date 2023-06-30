Цветочная душа

Жительница микрорайона Южный превратила клочок земли придомовой территории в оранжерею под открытым небом. В ее «цветущем хозяйстве» сейчас около 1000 различных растений, от однолетних цветов до редких видов деревьев.

Людмила Алексеевна Бывших поселилась во Всеволожске в 2009 году, переехав сюда из Мурманской области. Дом на улице Знаменской стал её «последним причалом» после долгих путешествий по военным гарнизонам родной страны и дальнего зарубежья.

– Я родилась 24 сентября 1957 года в Днепропетровске. Там окончила школу и медицинское училище. В 1981 году вышла замуж за офицера Советской Армии. Первым местом нашей службы была Германия, потом – Польша. Супруг – Юрий Матвеевич – командовал мотострелковым подразделением, я же работала в медсанчасти. После развала СССР и Варшавского договора вернулись в Россию. Служили в основном на северо-западе и за Полярным кругом. По выходе на заслуженный отдых государство предоставило нам жилье в микрорайоне Южный, в доме, где оказалось много военных пенсионеров, – рассказала Людмила Алексеевна.

Дом, в который заселилась семья Бывших, был сдан всего двумя годами раньше. Поэтому вокруг него был пустырь и кучи мусора, оставшиеся от строителей.

Хобби родом из детства

Обретя, наконец, собственное жилье и осознав, что данное место жительства – это надолго, Людмила Алексеевна вспомнила свое детство, которое прошло на Украине. Ее мама была не только прекрасной хозяйкой, но и очень любила цветы, поэтому вся свободная территория их частного подворья была засажена цветами, кустами сирени, жасмина и с весны до осени расцветала всеми красками и благоухала.

– Земля на Днепропетровщине такая, что воткни палку, и она прорастет, – шутливо вспоминает Людмила Бывших, – и хотя я тогда была совсем еще юной и не вникала в секреты и магию садоводства, в домашних делах всё же принимала участие. А перейдя в категорию пенсионеров, почувствовала, что появилось свободное время. Вот я и решила попробовать преобразить придомовую территорию. Тогда ведь здесь не росло ни единого деревца. А поскольку ленинградская земля не такая плодородная, как на моей родине, то грунт пришлось покупать в магазинах и возить с полей, из леса. Пригодились и камни, беспорядочно валявшиеся вокруг дома.

Как человек военный, привыкший к порядку, Людмила Алексеевна первым делом обсудила свой замысел с соседями и, заручившись их поддержкой, пошла на «переговоры» с представителями управляющей компании. Им тоже понравилась идея благоустройства и озеленения общедомовой территории. Окрыленная успехом в улаживании бюрократических и правовых формальностей, она засучив рукава принялась за дело, стараясь совместить приятное с общественно полезным.

Здесь будет город-сад

Открывшийся новый путь самореализации переполнял энергией и желанием воплотить в задуманном все свои ландшафтные и садоводческие фантазии. В голове рождались самые разные проектные решения преобразования свалки строительного мусора в цветущий сад, а для этого требовались финансы.

– Супруг был не против такой инициативы и всячески поддерживал мой энтузиазм, но поскольку пенсии у нас были небольшие, по-военному решил: «Из семейного бюджета на твое хобби тратиться не будем». Тогда я стала подрабатывать уборщицей. Мыла полы в парикмахерской, в военкомате и других учреждениях, даже пробовала зарабатывать ландшафтным дизайнером на участках у частных владельцев. Практически весь свой дополнительный доход тратила на землю, саженцы деревьев, цветочную рассаду и на средства по уходу за растениями, – рассказывает Людмила Бывших.

Постепенно пустырь возле дома на Знаменской приобретал чарующие глаз очертания. Красоту заметил тогдашний депутат городского совета народных депутатов Игорь Сергиенко и стал морально, а иногда и финансами, помогать благоустройству этого двора.

– Игорь Григорьевич очень активно участвовал в жизни Южного. Вместе с ним и еще несколькими местными активистами мы высадили на разделительной полосе по улице Невской около 150 сосен, которые и сегодня украшают наш микрорайон. Но основным «детищем» и объектом воплощения моих творческих замыслов оставался кусочек земли возле подъезда, под моими окнами. Постепенно растений становилось всё больше, и их приходилось высаживать всё плотнее. Вскоре сплошной цветочный ковёр, разбавленный елями, туями, кипарисами, барбарисами и кустами сирени, разрезали только узкие тропинки, соединяющие клумбы с небольшим искусственным водоемом и декоративным мостиком. На выделенной нам площади мы посадили более 100 деревьев, 70 кустов роз, множество кустарников и более сотни видов различных цветов, в том числе гортензии и рододендроны. Вскоре мимо нашего садика мало кто проходил, не останавливаясь. И в 2019 году мне предложили поучаствовать в конкурсе «Ветеранское подворье», в котором я заняла I место в номинации «Лучший участок возле многоквартирного дома», – вспоминает Людмила Алексеевна.

«Ложка дёгтя»

Благоустроенный, цветущий всеми мыслимыми красками садик приносил не только радость и эстетическое удовольствие окружающим, но и вызывал зависть у злопыхателей и завистников. «Хозяйка», занятая почти весь световой день уходом за растениями, никогда не ограничивала доступ желающим прикоснуться к прекрасному. Но нашлись и такие, кто под покровом ночи пробирался в сад и воровал цветы, порой выкапывая кусты роз прямо с корнями.

– На приведение участка к сегодняшнему виду и состоянию я потратила из личных средств больше 500 тысяч рублей, но никогда не жадничала. Со временем цветы разрастаются, их нужно пикировать, и я раздавала лишнее всем желающим, а иные просили сами цветы для букетов. Но бывали случаи, когда люди по-варварски рвали всё подряд, даже не реагируя на замечания. Решив пристыдить одну такую женщину, мы с соседями сняли на телефон её деяния и диалоги и выложили видео в местную группу в соцсети. Так она меня потом еще и обвинила в том, что я, дескать, своими цветами провоцирую людей на преступные действия, – поделилась Людмила Бывших.

Попадались и общественные антиактивисты, причём из соседних дворов, которые с дотошностью сотрудников правоохранительных органов интересовались, на каком это основании общедомовая территория используется таким образом, и грозились сообщить куда следует. Но наша героиня не унывает и продолжает творить добро и дарить радость людям, сама получая удовольствие от процесса.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА