Достойная работа – достойная зарплата

Во Всеволожском районе, как и по всей России, продолжается набор граждан, желающих поступить на военную службу по контракту в ряды Вооруженных сил РФ.

Напомню, что на контракт могут поступить граждане РФ, а также и иностранные граждане, проживающие на территории РФ, в возрасте от 18 до 60 лет (до 65 лет – по определенным особо востребованным специальностям – водители, имеющие категории С, Д, Е, фельдшеры, медицинские сестры и врачи), имеющие основное общее, среднее или высшее образование.

В Ленинградской области на сегодняшний день предусмотрены следующие основные меры стимулирования граждан, которые заключат контракт:

— единовременная выплата от губернатора Ленинградской области в размере 300 000 рублей;

— предоставление земельного сертификата на земельный участок в любом районе Ленинградской области;

— единовременная выплата по Указу Президента РФ в размере 195 000 рублей.

Государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, осуществляет охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус:

— собственное жилье за счет Минобороны России через НИС (военная ипотека);

— служебное жилье или компенсация за найм (поднаем) жилья;

— бесплатное обследование, лечение и реабилитация военнослужащих и членов их семей в военных медицинских учреждениях;

— основной оплачиваемый отпуск от 30 до 60 суток ежегодно;

— страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета;

— право на военную пенсию;

— безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и снаряжением;

— бесплатное трехразовое питание;

— высокий уровень денежного довольствия;

- дополнительные финансовые меры поддержки военнослужащих и их семей;

— и многие другие социальные льготы и гарантии, предоставляемые военнослужащим по контракту.

Главным преимуществом службы по контракту является возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины, пример мужества, решительности и образец поведения в обществе.

Денежное довольствие является одним из основных принципов стимулирования военнослужащего. Оно состоит из оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию, дополнительных надбавок и повышающих коэффициентов в зависимости от различных факторов его служебной деятельности, таких как:

Ежемесячно:

— надбавка за выслугу лет – от 10% (от 2 до 5 лет) до 40% (25 лет и выше);

— премия за добросовестное эффективное исполнение служебных обязанностей – 25%;

— надбавка за классную квалификацию – от 5% до 25%;

— за уровень физической подготовленности – от 25% до 100%;

— за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – от 10% до 25%;

— водителям грузовых транспортных средств – 30%;

— привлекаемым к выполнению задач в горной или высокогорной местности – 70%;

— проходящим военную службу в подразделении снайперов – 70%;

— за значимость выполняемых задач – 30%;

— за особые условия военной службы – от 30% до 70%;

— за выполнения задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, – до 100%;

— за руководство подразделениями – 20%;

— другие узкоспециализированные надбавки – до 100% к окладу.

Ежегодная материальная помощь – в размере одного оклада денежного содержания.

Ежегодная дополнительная выплата военнослужащим по контракту по результатам службы за текущий год – от 20 до 150 тыс. руб. в зависимости от воинской должности и результатов службы военнослужащего.

Также установлена дополнительная ежемесячная надбавка 60% к окладу по воинской должности для военнослужащих, заключивших контракт с 21 сентября 2022 года при проведении частичной мобилизации.

Для военнослужащих по контракту такого понятия, как отпуск за свой счет, не существует, все отпуска, будь то основной, дополнительный или по болезни, оплачиваются сопоставимо времени исполнения служебных обязанностей, то есть размер ежемесячного денежного довольствия вне зависимости от того, находится военнослужащий в отпуске или на службе, остается неизменным.

Ежегодно военнослужащим предоставляется основной отпуск в количестве от 30 до 60 суток, в зависимости от стажа и региона (места) прохождения военной службы, а также в связи с выполнением задач и обязанностей военной службы в особых условиях или сверхурочно. Время, затраченное на переезд (дорогу) к месту проведения отпуска и обратно, компенсируется тем же количеством суток, путем добавления их к основному отпуску, также если место проведения отпуска на расстоянии свыше 1000 км, проезд военнослужащему и его членам семьи оплачивается. По желанию военнослужащего отпуск можно разделить на части, продолжительностью не менее 15 суток.

Дополнительно военнослужащим предоставляются отпуска:

— отпуск по семейным обстоятельствам до 10 суток (по рождению детей, при заключении брака, заболеванию или гибели близких родственников и иным уважительным причинам);

— отпуск на реабилитацию от 30 до 60 суток (после излечения, по решению ВВК) или направление на реабилитацию в санаторно-курортные учреждениях;

— имеющим статус «Ветеран боевых действий» от 15 до 35 суток ежегодно, отпуск предоставляется в любое удобное по желанию военнослужащего время;

— отпуск за выполнение задач сверх регламента служебного времени от 1 до 30 суток может быть присоединен к основному отпуску;

— отпуск для обучающихся в учебных заведениях (заочно) – от 30 до 60 суток, для сдачи экзаменационных сессий и защите дипломных работ;

— отпуск, проходящим военную службу в зоне военных конфликтов, в зависимости от выполняемых задач.

Военнослужащие по контракту находятся на полном медицинском и медикаментозном обеспечении МО РФ, как и члены их семей. Обследование, лечение и диспансеризация проводится в медицинских учреждениях МО РФ. Все виды медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей оказываются полностью на безвозмездной основе высоко квалифицированными специалистами.

Жизнь и здоровье всех военнослужащих застрахованы за счет Федерального бюджета, и возмещение ущерба здоровью предполагает отдельные единовременные страховые выплаты (справочно):

— легкий вред здоровью (травма, увечье, ранение, контузия) – от 78 тыс. руб.;

— тяжкий вред здоровью (травма, увечье, ранение, контузия) – от 313 тыс. руб.;

— единовременная выплата при ранении – 3 млн. руб.;

— единовременное пособие при увольнении в связи признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы – 3 млн. 132 тыс. руб.;

— единовременная выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (в соответствии с Указом Президента № 98 и ФЗ № 52 и № 306) – в общей сложности 12 млн. 829 тыс. руб.

Безусловно, все категории военнослужащих имеют право на получение пенсии при увольнении по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, при увольнении по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие 45-летнего возраста, имеющие трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба (справочно).

Военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет и более, устанавливается выплата в 50% от оклада по воинскому званию, по должности (без учета повышающих коэффициентов) и надбавки за выслугу лет в процентном выражении (далее – сумма денежного довольствия) и за каждый год выслуги свыше 20 лет добавляется по 3% указанных сумм денежного довольствия, но всего не более 85%.

Военнослужащим, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба, за общий трудовой стаж 25 лет устанавливается выплата в 50% от соответствующих сумм денежного довольствия и за каждый год стажа свыше 25 лет добавляется по 1%.

У военнослужащих-контрактников существует такое понятие, как льготная пенсия, если военнослужащий какой-то период своей службы находился или был командирован в отдаленные регионы РФ, территории проведения антитеррористических операций или выполнял специальные задачи в зонах военных боевых действий, где предусмотрено льготное пенсионное исчисление выслуги лет (день за полтора, день за два или день за три). Таким образом, льготное исчисление срока военной службы добавляется к календарной выслуге лет, и пенсионный возраст у военнослужащего наступает раньше.

Также предусмотрена пенсия по инвалидности – для военнослужащих, ставших инвалидами в период прохождения ими военной службы или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы, либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, независимо от продолжительности их военной службы (справочно):

инвалидам вследствие военной травмы 1 и 2 группы устанавливается выплата 85%, 4 группы – 50% соответствующих сумм денежного довольствия;

инвалидам вследствие заболевания, полученного в периоды военной службы, 1 и 2 группы устанавливается выплата 75%, 3 группы – 40% соответствующих сумм денежного довольствия;

пенсия по случаю потери кормильца устанавливается членам семей военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, в размере 50% и 40% – вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы, от соответствующих сумм денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Военнослужащим-контрактникам предусмотрена выплата оклада по воинскому званию в течение 1 года после увольнения с военной службы, имеющим общую выслугу менее 20 лет и уволенным по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, а также по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.

Для военнослужащего по контракту стаж военной службы должен составлять в сумме с льготным исчислением от 13 до 25 лет и выше, если позволяют возрастные ограничения, это позволит военнослужащему в полной мере раскрыться как профессионалу и передать накопленный опыт более младшему поколению военнослужащих.

На сегодняшний день в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего штатная численность Вооруженных сил РФ значительно увеличена, соответственно, расширилось и количество территориальных мест для прохождения военной службы, открывая для военнослужащих еще большие возможности и перспективы в выборе региона службы.

Размер денежного довольствия для военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции СВО, на сегодняшний день для рядового состава составляет от 204 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет). Дополнительно военнослужащим, участвующим в СВО, выплачивается:

— от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. за захват и уничтожение военной техники противника;

— ежедневно по 8000 руб. за активные наступательные и оборонительные действия;

— по 50 тыс. руб. за каждый километр пути продвижения по территории противника в составе штурмовых отрядов.

Военнослужащим, принимающим (принимавшим) участие в СВО, в соответствии с ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ присваивается статус «Ветеран боевых действий», что подразумевает предоставление им определенных прав и льгот: освобождение от уплаты налогов на имущество, уменьшение земельного налога, в отдельных регионах освобождение от уплаты транспортного налога, ежемесячную частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг до 50%, бесплатный или льготный проезд на транспорте общественного пользования, повышенная пенсия, получение медицинской помощи или отдельных видов медицинских услуг бесплатно и вне очереди, право на получение ежегодного отпуска от 15 до 35 суток в удобное время вне зависимости от основного отпуска, установленного работодателем, внеконкурсное поступление на бюджетные места по отдельной квоте МО РФ в вузы, дислоцированные на территории РФ (распространяется как на самого военнослужащего, так и на его детей), а также другие льготы и компенсации.

Поступление в высшие учебные заведения РФ на бюджет (военные и гражданские) без вступительных экзаменов и вне конкурсной основы по специально выделенной квоте от Министерства обороны РФ.

Детям военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в боевых действиях, предоставляется право на бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях и санаториях.

Несомненно, служба по контракту была и есть настоящее дело, требующее высокой дисциплинированности и самоотдачи, а также преодоления всех тягот и лишений военной службы.

Самореализация, профессионализм и воспитание молодого пополнения военнослужащих – это важнейшие аспекты служебной деятельности каждого патриота страны, пожелавшего связать себя с Вооруженными силами Российской Федерации.

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