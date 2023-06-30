Всеволожцев приглашают на тренировки выходного дня
Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района продолжает организацию тренировок под открытым небом для всех желающих. Каждые выходные в амфитеатре парка «Песчанка» лучшие тренеры и инструкторы района проводят интересные зарядки для детей и взрослых.
Специалисты отдела поделились афишей мероприятий на следующий месяц. В июле всеволожцев ждут занятия по йоге, капоэйра, функциональные тренировки и комплекс для здоровой спины.
1 июля в 10.30 функциональная тренировка для детей, в 11.00 пилатес.
2 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
8 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
9 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой
15 июля в 10.30 упражнения капоэйра для новичков, в 11.00 комплекс для здоровой спины.
16 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
22 июля в 10.30 функциональная тренировка для детей, в 11.00 функциональная тренировка для взрослых.
23 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 функциональная тренировка для взрослых.
29 июля в 10.30 функциональная тренировка, в 11.00 упражнения капоэйра для новичков
30 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.
Тренировки проходят при хорошей погоде в Общественном пространстве «Парк Песчанка» (г. Всеволожск, ул. Садовая).