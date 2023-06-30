Всеволожцев приглашают на тренировки выходного дня

Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района продолжает организацию тренировок под открытым небом для всех желающих. Каждые выходные в амфитеатре парка «Песчанка» лучшие тренеры и инструкторы района проводят интересные зарядки для детей и взрослых.

Специалисты отдела поделились афишей мероприятий на следующий месяц. В июле всеволожцев ждут занятия по йоге, капоэйра, функциональные тренировки и комплекс для здоровой спины.

1 июля в 10.30 функциональная тренировка для детей, в 11.00 пилатес.

2 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

8 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

9 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 общеукрепляющие занятия йогой

15 июля в 10.30 упражнения капоэйра для новичков, в 11.00 комплекс для здоровой спины.

16 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

22 июля в 10.30 функциональная тренировка для детей, в 11.00 функциональная тренировка для взрослых.

23 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 функциональная тренировка для взрослых.

29 июля в 10.30 функциональная тренировка, в 11.00 упражнения капоэйра для новичков

30 июля в 10.30, 11.00 общеукрепляющие занятия йогой.

Тренировки проходят при хорошей погоде в Общественном пространстве «Парк Песчанка» (г. Всеволожск, ул. Садовая).