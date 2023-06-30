Всеволожские партизаны

В начале Великой Отечественной войны Всеволожский райком партии для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками организовал несколько партизанских отрядов.

Первым из них в 1941 году был создан отряд № 164 под командованием Дмитрия Ивановича Власова, который работал до войны начальником деревообрабатывающего цеха Дубровского лесозавода им. В.И. Ленина. В отряд входили в основном коммунисты и комсомольцы торфопредприятия «Дунай», завода им. Морозова, рабочих Дубровского лесозавода, Колтушской МТС, совхоза «Щеглово», торфопредприятия «Янино», сотрудников института им. академика Павлова и Колтушского сельпо. Комиссаром отряда был назначен А.А. Пржевальский, директор Дубровского ремесленного училища № 18. Отряд успешно действовал в тылу врага в Кингисеппском, Мгинском и Тосненском районах. Партизаны уничтожали автомашины врага, взрывали мосты и железнодорожные рельсы, минировали дороги.

11 ноября 1941 года отряд первым прошел по льду Ладожского озера, открыв возможность пользования ледовой дорогой для связи Ленинграда с Большой землей. После пятого рейда в тыл врага отряд вошел в состав партизанского отряда № 221 под командованием К.Н. Воловича в составе 5-го партизанского полка.

Д.И. Власов после лечения был назначен командиром партизанского отряда № 245 группы Тарасова-Фишмана, собранного из жителей Ленинграда, Волховского и Лодейнопольского районов.

Отряд № 165 под командованием Семена Ивановича Петрова (до войны технический директор Дубровского лесозавода им. В.И. Ленина) был сформирован райкомом партии в июле 1941 года. В составе отряда были коммунисты и комсомольцы торфопредприятия «Ириновское». Комиссаром отряда стал С.Г. Лебедев, секретарь партбюро Дубровского ЦБК. Партизаны вместе с отрядом № 164 совершили несколько рейдов в тыл врага в Кингисеппском, Мгинском и Тосненском районах, но в октябре 1941 отряд был расформирован, поскольку Петров за потерю документов был отстранен от должности командира, а личный состав передан в РККА.

Отряд № 189 под командованием Михаила Алексеевича Волоцкова был создан в сентябре 1941 года из тридцати беспартийных рабочих и служащих завода им. Морозова и торфопредприятия «Ириновское». Командир отряда до войны работал начальником участка (торфмейстером). Комиссарами отряда в разное время были А.М. Успенский, А.И. Ополченный, В.И. Добрый. Первый выход в тыл врага был совершен во Мгинском и Тосненском районах. В декабре 1942 года состоялся второй выход в тех же районах, но уже под № 189. Третий выход в тыл врага был совершен в Лужском районе на дороге Луга – Ленинград. 19 марта 1942 года отряд вышел в четвертый рейд в Лужский район. 15 мая 1942 года отряд М.А. Волоцкова вошел в состав сводного отряда под командованием батальонного комиссара С.М. Беляева.

Отрядом № 204, сформированным 1 октября 1941 года, командовал Антон Михайлович Новиков, а комиссаром был назначен Александр Васильевич Ходаков. Абсолютное большинство бойцов были беспартийными и служили в отдельной военизированной пожарной команде на заводе им. Морозова. В конце того же месяца из-за бездеятельности командира, который не справился с возложенными на него обязанностями, отряд был передан в распоряжение Волховского райвоенкомата и расформирован. Бойцов призвали в Красную Армию.

Пятый Всеволожский партизанский отряд был сформирован в феврале 1942 года. В состав вошли 24 беспартийных бойца пожарной команды завода им. Морозова, рабочих торфопредприятия «Ириновское» и Щегловского лесопункта. Руководство отряда не назначалось. 1 марта 1942 года отряд был разбит на две группы, которые были направлены на усиление других партизанских отрядов. Старшим первой группы был назначен С.М. Орлов, второй – Ф.Я. Ермаков.

Кроме пяти рейдовых партизанских отрядов для действий в тылу врага был создан еще один, местный, территориальный «Партизанский отряд Всеволожского района» на случай прорыва блокады Ленинграда, но участвовать в боевых действиях ему не пришлось. Командиром отряда назначили первого секретаря Всеволожского райкома партии А.К. Молчанова. Сначала в его состав входили 48 групп по 20–25 человек, рассредоточенных по всему району. Местом расположения штаба был определен северный берег озера Воякоярви к северу от деревни Хиттолово.

В марте 1942 года перед отрядом была поставлена задача рассредоточиться в лесных массивах к востоку и северу от Колтушского оборонительного рубежа. С этой целью были созданы запасы продовольствия и склады боеприпасов. Местный партизанский отряд состоял из работников органов власти – сельсоветов и поссоветов, руководителей предприятий и других государственных органов.

Из книги В.В. Фермана «Всеволожск. Историко-географический справочник», часть 3