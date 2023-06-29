Про голубиную верность и волчью преданность

Накануне Дня семьи, любви и верности разговор о непростых отношениях внутри семейного сообщества, согласитесь, как никогда актуален. Даже если это разговор об отношениях в мире животных. Недаром, если мы хотим подчеркнуть, как высоко через всю жизнь семейная пара пронесла знамя любви, то говорим о лебединой верности, а если желаем выразить своё отношение к матери, оставившей детей, то называем её кукушкой. Потому что в животном мире, так же как и в человеческом, семья – самая настоящая ячейка их звериного общества. Об этом мы и говорили с известным блогером, ведущим канала «Каждой твари по паре», кандидатом биологических наук и отцом троих детей Павлом Глазковым.

Царь природы – лев, а император – пингвин!

– Павел, о лебединой верности немало сказано и в прозе, и в стихах, о том, насколько хорошие семьянины волки, тоже мы наслышаны, а что ещё можно рассказать о всепобеждающей любви, а также её метаморфозах из мира живой природы? Что вас как специалиста поражает?

– Сказать, что у них там в лесу или в саванне всё точно так же, как у людей, будет неправильно. Животные не знают слов любви, этим миром правят инстинкты. Но инстинкты очень правильно и точно регламентированные. Главное – продолжение рода. У человечества в последние десятилетия этот инстинкт так видоизменился, что говорить не приходится. Да, вот мы отмечаем праздник – День семьи, любви и верности, а немного раньше, 18 июня, был Международный день отцов. Давайте с них и начнем. Если попытаться выстроить некую

иерархию, распределить места, то я бы пальму первенства отдал императорскому, или королевскому, пингвину. Лев-то, конечно, царь зверей, но к детям своим относится тоже по-царски. Может и прикусить, чтоб не путались под ногами.

– Да, мы смотрели документальные фильмы, в том числе и про царя зверей, и про этих удивительных пингвинов, которые носят драгоценное яйцо с будущим птенчиком, согревая его своим телом, а мама в это время добывает пищу, приносит потом своему партнеру полупереваренную пищу, находя его по голосу в огромной пингвиньей колонии!

– Пингвины, как правило, образуют стабильные пары, у них не принято «разводиться». И по их правилам воспитания в конце мая – начале июня самка откладывает одно-единственное яйцо, отдает его папику и уходит в море лакомиться рыбой. И отсутствует до ста дней, представляете? Папа в это время согревает драгоценное яйцо своим телом, теряя до сорока процентов веса, при температуре воздуха до минус пятидесяти градусов Цельсия! Будущие папочки спинками друг к другу жмутся в огромной колонии пингвиньей, чтобы хоть немного согреться. Но яйцо с будущим пингвинёнком ни за что не бросят. Преданно насиживают. Случается и такое, что мама по каким-то причинам задерживается, а пингвинёнок уже вылупился, и вот тут вообще удивительные вещи начинаются: у папы появляется некая субстанция пищевая, которую мы называем «птичьим молоком». Такой секрет, кашица серо-белого цвета, очень богатая витаминами и микроэлементами, и папа не позволяет птенчику умереть с голоду! То есть у него начинает вырабатываться молоко, что уникально.

Но чаще всё заканчивается тем, что мама появляется, папа-пингвин передает ей «с рук на руки» ещё яйцо или уже вылупившегося наследника. Мама делится с ними полупереваренной рыбой, и папа пингвин, чуть живой, после стодневной голодовки, буквально уползает в море.

Семейное счастье

– Императорские пингвины довольно далеко от нас находятся, но рядом с нами есть подобные удивительные создания. Простые наши сизари – голуби и голубки. У них в семье складываются не менее удивительные взаимоотношения и распределение обязанностей по воспитанию потомства. Все смотрели великолепный, ставший культовым фильм «Любовь и голуби», где главный герой буквально влюблен в этих птиц. Голуби тоже образуют стабильные пары, и не только лебеди, но и голуби очень тоскуют, теряют аппетит и смысл жизни, если погибает кто-то из пары. А если всё идёт своим чередом, то после того как в гнезде вылупляются птенчики, у папы наравне с мамой, начинает вырабатываться то самое птичье молоко. Вот этого даже мы, биологи, никак не может объяснить. И он тоже кормит птенчиков своими выделениями из пищевода. Бывает и такое, что птенчики ещё в гнезде, не оперились и не встали на крыло, а голубка начинает вить новое гнездо и готовится еще раз стать матерью, – в таком случае голубь полностью берёт все заботы о потомстве, которое еще в гнезде.

Так что французы, которые называют голубей «летающими крысами» и всячески их презирают, глубоко не правы. Больше мне нравится образ, созданный художником Пикассо: голубь – это дитя мира.

Есть в этом птичьем царстве не менее интересные и даже ортодоксальные парочки. Судите сами, кто из них со знаком минус, а кто с плюсом. Вы знаете что-либо о птичке-невеличке по имени ремез?

– А как она выглядит?

– Потрясающе! У самца ярко выраженная черно-белая маска на голове. Такое зорро! Ремез занесен в Красную книгу и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, но встретить эту удивительную птичку и поразиться ее строительному таланту можно. Она вьёт гнездо в виде варежки. Большим пальцем вниз, этот «палец» и есть вход в гнездо. Гнездо вьёт самец. Приглашает будущую подругу, всячески ее обхаживает, напевает ей любовные песенки, и если складывается пара и появляется потомство, – а самочка молодая и неопытная, – то в этом семействе случается такой казус: она откладывает яйца и улетает, покидая навсегда и детей, и мужа. А самец остается и один выращивает птенцов. Вот такой преданный отец и всепрощающий муж. Подобным поведением отличается ещё одна птичка, которая называется забавно: пятнистая трехперстка. Вот такое сложное название у этой птахи, которая живет в Индии, Китае и у нас на юге Приморского края. Там тоже дамочки устроены таким образом, что она сама строит гнездо, всячески привлекает и обихаживает будущего мужа, зазывает его в свою квартиру. Она, кстати, величиной с перепелку, а самец раза в два меньше.

– Мне это всё напоминает такую современную бизнес-вумен, успешную и обеспеченную, но неудачливую в любви.

– Я бы не сказал, что наша героиня так уж неудачлива в любви. Она завоевывает своего избранника, дерётся с другими самками, после «замужества» откладывает в собственноручно построенное гнездо четыре яйца, и навсегда покидает самца и своё будущее потомство. Отец сам садится на гнездо, высиживает птенцов, потом кормит их, выводит в свет, и все повторяется вновь. Вот такие странности любви. Её гримасы и метаморфозы в птичьем и в целом в животном мире.

– В этом мире как-то образ женский всё со знаком минус, я бы сказала.

– Просто я взял тему преданных и самоотверженных отцов. Её и развиваю. А в целом о семье в животном мире, где царят мир и согласие, можно долго рассказывать. Мы не любим волков, да? А между тем это тоже очень постоянные и стабильные пары, где на карту порой поставлены жизнь и любовь. Смерть и любовь. Кто-то наверняка помнит Джека Лондона и рассказанную в повести «Белый клык», историю про волка, который, потеряв подругу, плакал от горя и каждую ночь выл на луну, пока и его не убили… И нет лучше родителей, чем волки. Отец, пока волчица с маленькими волчатами, не выходит из норы, «с ног сбивается», чтобы добыть пищу и накормить подругу и подрастающих волчат.

И очень хочется рассказать о лучшем отчиме животного мира, который становится отцом для сироток-лисят. Лисовин – именно так называется самец обыкновенного лисьего племени. Они тоже с рыженькой образуют стабильную пару, даже не на год-два, а, как правило, больше. Гон у лисиц начинается в январе. У лисицы уже готово жильё, нора. На зов рыжей красавицы приходят пять-шесть лисовинов. Она провоцирует между ними драку и, конечно, выбирает самого сильного и ловкого, и приглашает в свою нору его. Она девушка с жильём. Через два месяца у них появляются щенята (лисица ведь относится к породе псовых). Он всячески оберегает и охотится, кормит подругу и своё потомство.

Все это время лисовин, как любящий порядок хозяин, метит свою территорию, и другие знают, что она занята, здесь есть хозяин. Но вдруг – что-то случилось с отцом семейства, и другие лисы быстро соображают, что метки исчезли. Значит, хозяин погиб. Лисовин не уйдет из дома, никогда не оставит семью. И что вы думаете – неженатые, холостые лисовины выстраиваются в очередь, чтобы завоевать право на воспитание оставшихся сиротами лисят. Опять дерутся, и лисица вновь останавливает свой взор на каком-то герое, сильном и ловком. И отчим берет на себя все заботы по воспитанию лисят, у которых погиб отец. Беспримерный случай в зверином царстве, в котором царят совсем не звериные законы, а законы милосердия, сострадания и самопожертвования. Нам, людям, есть чему поучиться у братьев наших меньших.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото блога «Каждой твари по паре»