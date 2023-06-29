Гранты губернатора Ленобласти получили 76 социально ориентированных НКО

В Ленинградской области 76 проектов социально ориентированных НКО стали получателями гранта губернатора. В лидерах среди муниципальных образований по количеству проектов, получивших грантовую поддержку, оказались Всеволожский район – 10 проектов, Гатчинский район и Сосновоборский городской округ – по 7 проектов. Всего на конкурс было подано 80 заявок.

– Следующий шаг – заключение соглашений с победителями и реализация проектов, – сообщила председатель комитета общественных коммуникаций региона Екатерина Путронен. – продолжить работу с социально ориентированными НКО и оказать поддержку, в том числе со стороны муниципальных администраций, для качественного воплощения в жизнь социальных инициатив.

Среди победителей – проект сестры милосердия из Всеволожского района. Его реализацией займется АНО «ВсевЖенсовет». В рамках масштабной программы планируется организовать курсы по уходу за больными и создать добровольческую службу.

– С начала Специальной военной операции из Всеволожского муниципального района защищать Родину ушло несколько сотен ребят, – отметили в своей заявке на получение гранта разработчики проекта. – Нужно научиться ухаживать за ранеными. После обучения женщины смогут заботиться и ухаживать за мужчинами, которые получили увечья во время СВО. Важно, когда рядом находятся люди, способные лично оказать помощь или показать, как правильно организовать уход.

Поддержку рублем получил конно-драматический театр «ВелесО» в деревне Лепсари, в котором артисты – жеребцы и пони. Основатель театра гордых скакунов актер и режиссер Евгений Ткачук. Российскому зрителю талантливый молодой человек запомнился ролями в фильмах «Тихий Дон», «Бесы», в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также спектаклями в московском «Театре наций». Уникальный формат театра успел получить признание как профессионального сообщества, что подтверждается премиями и наградами, так и зрителей и единомышленников.

– Мы трижды становились обладателями Президентского гранта, четырежды заручались народной поддержкой, собирая средства на проекты театра на краудфандинговых платформах, – говорят в театре. – Так как «ВелесО» не имеет постоянного финансирования, кони содержатся за счет собственных средств и частных пожертвований. Помощь по уходу за конюшней и лошадьми театру также время от времени оказывают волонтеры. Поэтому средства гранта губернатора будут направлены на содержание коней.

Развитием единоборств во Всеволожском районе займется спортивно-образовательный проект «Твой путь – к победе». Программа предусматривает проведение открытого мастер-класса по дзюдо для юных спортсменов – детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся дзюдо в спортивных школах, клубах и секциях, а также для тренеров по дзюдо, работающих на территории Всеволожского района. Ведущим мастер-класса станет известный российский дзюдоист – мастер спорта международного класса, тренер сборной команды России по дзюдо. В качестве почетных гостей на мероприятие будут приглашены представители органов власти, депутаты, общественные деятели, известные спортсмены и тренеры, журналисты.

На сегодняшний день, по данным мониторинга развития базового вида спорта дзюдо в Ленинградской области, проведенного Федерацией дзюдо Ленинградской области, в спортивных школах, клубах и секциях, действующих на территории Всеволожского района, занимается дзюдо около 350 детей и подростков, из них порядка 80 чел. во Всеволожской СШОР. При этом только 20% от общего количества занимающихся имеют спортивные разряды, и лишь 5% имеют 1-й спортивный разряд и выше.

…Общая сумма грантового финансирования конкурса в Ленинградской области составила 18 млн рублей (по 1 млн рублей на каждый муниципальный район/городской округ области), максимальный размер гранта – 250 тыс. рублей. Экспертный совет оценил 80 поданных на конкурс заявок СО НКО и сформировал итоговый рейтинг проектов (каждую заявку оценивали два муниципальных и один региональный эксперт). Всего в оценке проектов поучаствовали 49 экспертов.

Ирэн ОВСЕПЯН