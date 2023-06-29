В Сертолово прошла ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей. Строим будущее вместе сегодня»

«Работа России. Время возможностей. Строим будущее вместе сегодня» – под таким названием 23 июня текущего года во всех регионах страны состоялся федеральный этап ярмарки трудоустройства. Возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами получили тысячи россиян. Крупнейшие российские компании представили свои вакансии и возможности карьерного продвижения.

В рамках федерального этапа ярмарки в городе Сертолово на базе Молодёжно-подросткового клуба «Сириус» прошла акция, участники которой получили информацию об открытых вакансиях, подготовке по интересующим их направлениям и о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

Открыла мероприятие начальник Сертоловского отдела Всеволожского филиала государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» Светлана Мордовина. В приветственном слове она выразила благодарность работодателям, принявшим участие в акции, и отметила, что «значение этого мероприятия невозможно переоценить, ведь подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий – это наша основная задача!»

В ходе акции представители участников-работодателей, в числе которых были АО «Водно-коммунальное хозяйство», государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Группа ЛСР «Стеновые материалы», войсковая часть 556565, «Почта России», ООО «Система», сеть магазинов «Магнит» и другие, рассказали о своих предприятиях и учреждениях и провели собеседования с потенциальными кандидатами на замещение вакансий.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»