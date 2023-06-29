В Ленобласти собственников земли будут штрафовать за засоренность борщевиком

Область наделила муниципалитеты правом штрафовать всех собственников земли за засоренность борщевиком. Соответствующий региональный закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее администрации могли контролировать борьбу с борщевиком только на землях населённых пунктов. Новый закон позволит требовать убрать борщевик на землях лесного фонда, промышленности, ООПТ и накладывать штрафы в случае несоблюдения требований.

Административный штраф для физических лиц составит от 1000 до 2000 рублей, для должностных от 3000 до 10 000 рублей, для юридических лиц от 20 000 до 30 000 рублей.

Новый закон обязывает удалять борщевик на всей территории области вне зависимости от категории земель. Документом установлено, что в зависимости от площади засорения и назначения земель удаление борщевика может проводиться ручным, механическим, агротехническим и химическим методами, которые включают в себя выкапывание, обрезание корневой системы растения, обрезку бетонов, соцветий, скашивание растений, вспашку, опрыскивание очагов произрастания борщевика гербицидами или арборицидами, использование укрывных материалов.