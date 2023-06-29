Во Всеволожском районе пройдет первый областной фестиваль по киберспорту

Геймеров Ленинградской области приглашают помериться силами на первом региональном фестивале по киберспорту. Турнир будет проходить сразу по нескольким популярным онлайн-играм Dota 2, Standoff 2, Мир Танков и DCL The Game.

Как сообщает комитет по спорту ЛО, к участию приглашают киберспортсменов от 14 до 35 лет. Игрокам предстоит побороться за звание лучших в онлайн-этапе, который состоится с 7 по 13 июля. А затем встретиться 15 июля «офлайн» на базе Центра образования «Кудрово», где пройдет финальный этап фестиваля.

Для участия в первом этапе каждому игроку необходимо пройти регистрацию на сайте «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/129323 и заполнить Яндекс Форму https://clck.ru/34iBuE до 3 июля. Зрителей просят также заполнить заявку на сайте https://myrosmol.ru/event/129323

Киберспорт – это командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр. Это полноценная спортивная дисциплина, признанная в России в 2016 году. В основе киберспорта лежат такие характеристики спортсменов, как быстрота реакции, аналитическое мышление и умение работать в команде.