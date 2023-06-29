Во Всеволожске пройдет областной фестиваль «День семьи»

Областной фестиваль «День семьи» состоится 8 июля во Всеволожске. Добрый и светлый праздник для представителей всех поколений пройдет на нескольких площадках.

В Ленинградской области зарегистрировано более 12 тысяч многодетных семей, воспитывающих 41 726 детей. Проект «День Семьи» ставит своей задачей укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и развитие связи поколений. Праздничные мероприятия фестиваля включают в себя как развлекательно-досуговую часть, так и торжественную с чествованием почетных семей.

Организаторы праздника поделились насыщенной программой:

10.30 – Встреча и регистрация семей-участниц фестиваля и почетных гостей (г. Всеволожск, Юбилейная площадь)

10.30 – 12.00 Интерактивная программа для всех возрастов (выступления творческих коллективов, работа детской игровой площадки, посещение творческих площадок, работа фотозоны)

12.00 – 13.30 Переход семей-участниц фестиваля (делегации из районов и местные семьи) во Всеволожский Центр культуры и досуга, работа выставки «Семейные традиции» в фойе Центра, интерактивная программа (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110) «Ленинградский пикник»

13.30 – 14.30 Церемония награждения семей в актовом зале Всеволожского Центра культуры и досуга

14.30 – 16.00 Просмотр детского спектакля от «Театра на Васильевском»

16.00 – 16.15 Окончание фестиваля, отъезд делегаций