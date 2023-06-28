Молодежь Агалатово встретилась на арт-пикнике

25 июня в Агалатово ярко и грандиозно, весело, красочно и невероятно насыщенно отметили День молодежи – 2023. Молодежный совет назвал этот праздник «Арт-пикник в Агалатово!» и наполнил его свежими идеями, творчеством, новыми знакомствами и талантливыми людьми, музыкой, танцами и песнями под гитару, дружбой и позитивным настроением. Море ярких эмоций, разнообразие интерактивных шоу и выступления артистов создали атмосферу праздника и подарили агалатовцам заряд летнего настроения.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» Андрей Васильевич Васютин поздравил своих юных земляков: «День молодёжи – это праздник молодости, задора и оптимизма, праздник юных и активных людей, перед которыми открыты все дороги и от которых зависит наше будущее», – подчеркнул он, открывая праздничное мероприятие.

Именно этот июньский день был наполнен особой энергетикой. Более десяти мастер-классов творческой, художественной, ремесленной, спортивной направленности были проведены на «Арт-пикнике в Агалатово!»

Программа собрала людей разных возрастов – от мала до велика. Всех, кто молод душой и готов поделиться своим хорошим настроением с другими. Те, кто не остался дома, увидели концертную программу. Приятное музыкальное настроение мероприятия создали: выпускница театра «Мэри Поппинс» Даниэла Охиндовски, дуэт Дарьи Елизаровой и Данилэ Данилова , кавер-группа «ANANDA Band».

В рамках «Дня молодёжи» проведены соревнования по волейболу, товарищеский матч по баскетболу, дворовые ретроигры.

Своим творчеством зрителей порадовал стрит музыкант Константин Колмаков, который невероятно душевно завершил «Арт-пикник в Агалатово».

И самое удивительное, что везде, кроме Агалатово, в этот день был дождь, и даже с градом. Непогода прошла мимо, а в Агалатово было солнце и состоялся замечательный праздник.

Автор Жанна КУШНИР

Фото Татьяны АГАЕВОЙ