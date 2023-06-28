В Мурино прошел чемпионат по кинологическому спорту

В Мурино, в спортивном клубе прошел открытый зачет чемпионата Северо-Западного федерального округа по аджилити. Свыше 60 участников со своими питомцами оспаривали право называться сильнейшими. Победители получат право участвовать в чемпионате России, который пройдет в августе этого года в Москве.

Аджилити – соревнования, в которых человек, называемый проводником, направляет собаку через специальную полосу препятствий. При прохождении учитывается и скорость, и точность. Собаки должны проходить полосу без поощрения едой или игрушками. Перед началом старта мне удалось поговорить с главным арбитром соревнований из Иванова.

– В Санкт-Петербург я приезжаю несколько раз в год. Здесь очень комфортно. На полу спортивного комплекса прекрасное синтетическое покрытие. На нём собаки показывают хорошую скорость. Это очень важно для нашего вида спорта. Кроме этого, всегда большое количество участников. Все они позитивно настроенные. Причем это не только опытные спортсмены, но и молодёжь. Честно признаюсь, на дистанции мы придумали для собак несколько специальных ловушек. В этом есть определенный смысл: прогнать животное на скорость по определенному маршруту и не попасться в неё. Неинтересно же, когда на соревнованиях всё просто и очевидно. Поэтому на трассе должны быть свои изюминки. Хочется заметить, что они всегда разные и никогда не повторяются. Можете представить, сколько их в голове каждого арбитра. Есть общая постановка трассы. Вот здесь (наша собеседница показывает рукой в сторону близлежащего препятствия). На него она должна заходить строго по прямой. Есть свои расстояния в прыжковых правилах. В общем, определенные каноны, которые нельзя нарушать. Еще одно главное условие: вся дистанция должна быть не травмоопасной. Как и в любом виде спорта, без травм обойтись нельзя. Один из последних примеров – хозяин ризеншнауцера. Он поздно перестроился и оказался спиной к препятствию. Тем самым закрыл собаке выпрыг на барьер. Животное на скорости врезалось в его крепежную стойку. Это полностью вина спортсмена. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Аджилити – это смешение нескольких видов спорта. Во-первых, футбол, у нас рваный бег, мгновенная смена темпа, торможение и рывки. Сложные забеги с приличными нагрузками. Во-вторых, определенного рода шахматы. Необходимо на дистанции всё так выстроить и просчитать, где собака после преодоления барьера окажется, куда её вынесет, где надо в этот момент находиться ее владельцу. И, несомненно, легкая атлетика, где свои физические кондиции на дистанции должны показывать не только четвероногие питомцы, но и их хозяева. Ошибка на трассе – это 95 % вина человека. Не туда показал, не туда вывел. Сначала многие говорят, что всё правильно сделано. Но потом, просматривая видеозапись повтора забега, понимает, где допустил ошибку. На трассе у проводника работает всё – плечи, руки, ноги, а главное, голова. Именно между владельцем и его питомцем должно быть ментальное понимание друг друга. Поэтому этот спорт очень интересный и захватывающий. И главное – между человеком и животным должна быть высокая степень доверия, причем обоюдная, – говорит Ольга Коровайко.

…Старт дан. Действительно, организаторы сделали трассу достаточно сложной. Сразу несколько участников были вынуждены сойти с дистанции. Было обидно, когда собакам оставались до финиша считаные метры, и они за серьезные ошибки снимались с забегов. При подведении итоговых протоколов восемь спортсменов получили «баранку», не попав в зачетную таблицу.

– Сегодня на наших соревнованиях мы разыгрываем восемь квотируемых мест для сборной региона, которые будут участвовать в чемпионате России. К нам приехали четыре региона: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская и Мурманская области. Для победы в этом турнире должно быть пройдено четыре трассы. Это сложно не только для животного, но и для человека. По результатам двух трасс стало понятно, что выполнить квалификацию и попасть в восьмерку смогут не все. Кандидатов на эти не места не очень много. Конечно, ошибается не только животное, но и человек. При разминке многим участникам соревнований трасса показалась несложной, и они не подошли к ней с должным вниманием. При видимой простоте дистанции она оказалась непроходимой. Собака делает так, как её научили. Человек может не успеть, неправильно среагировать на прохождение препятствия. Важна скорость реакции владельца животного, – рассказывает председатель кинологического вида спорта Ленинградской области Елена Архипова.

Соревнования были в самом разгаре, и поговорить со спортсменами я просто не мог. Пока животные отдыхали в своих пластиковых контейнерах, их хозяева настраивались на новые старты.

– Питомцы распределены на несколько групп по параметрам. Это чтобы собакам было легче прыгать через барьеры от 30 до 60 сантиметров. Задачи на дистанции перед нами ставят совсем не простые. Их нужно пройти на большой скорости за определенное время. Если проходишь медленно, то это штрафные очки, превышение лимита вообще грозит снятием с дистанции. Необходимо объяснить животному, чтобы оно прошло трассу без ошибок. Собак мы готовим с двухмесячного возраста. Для аджилити пригодны все виды пород. Потом необходимо два-три года, чтобы четвероногий питомец вышел на приличный уровень в нашем виде спорта. На тренировках мы учимся беспрекословно понимать друг друга. Сейчас, как и для спортсменов, закрыты соревнования за рубежом. Своим выступлением не очень довольна, – рассказывает спортсменка из Ленинградской области Калинина Марина.

На втором этапе ее бельгийская овчарка попала в ловушку и сошла с дистанции. – Я очень медленно бегаю, и собака не ушла по команде на «Аут». Это моя ошибка. Моему Дику уже шесть лет. Он в прекрасной физической форме.

Среди участников соревнований преобладают представительницы прекрасного пола. Мужчин в зале единицы. Один их них, Андрей, рассказывает:

– Сначала у нас аджилити начала заниматься супруга. Понравилось. Сейчас мы оба активно участвуем в соревнованиях. Собака – это член семьи. Когда питомец взрослый, он понимает не только слова, но и взгляд хозяина. Они нас дисциплинируют. Два раза в сутки нужно выгулять его. Это не кошка, которой можно поставить лоток в квартире. Сегодня мы выступили неудачно. Дома будем анализировать свой проигрыш. Либо у меня состояние не очень, либо животное не в форме. Для этого мы и тренируемся несколько раз в неделю. Питомец очень чувствует состояние своего хозяина. Многие остро переживают каждый проигрыш. Заставить их участвовать в соревнованиях потом очень проблематично. К счастью, у меня со своими четвероногими воспитанниками нет таких проблем.

Все забеги быстро подошли к финальному завершению. Первое место со своим питомцем породы бордер-колли заняла Екатерина Захарова из Ленинградской области. Из четырех дистанций у ней лучший результат – два первых места, второе и шестое. У серебряной медалистки Елены Васильевой из Северодвинска в активе второе, два третьих и восьмое место. Третьей стала Галина Решетняк из Санкт-Петербурга.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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