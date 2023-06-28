Всеволожский «Женский батальон» отправляет 18-й по счету конвой гуманитарного груза в зону СВО

24 июня из Всеволожска отправился уже 18-й по счёту конвой с гуманитарной помощью «Женского батальона», в котором собраны необходимые для наших защитников предметы первой необходимости и специальное оборудование. До недавнего времени доставка гуманитарной помощи нуждающимся осуществлялась «на всех», но со временем стали формировать и адресные посылки. Кроме того, «Женский батальон» взял шефство над двумя полевыми госпиталями в зоне проведения Специальной военной операции.

Наиболее востребованными сейчас на передовой являются миноискатели, поскольку в полный рост поднялась так называемая «зелёнка», и установленные противной стороной противопехотные и противотанковые мины обнаружить весьма сложно. Также отправлено большое количество маскировочных сетей и перевязочного материала.

За рулём автомобиля, который поведёт гуманитарку будет находиться Николай Жуков.

На вопрос: «Не стоит ли отложить поездку, в связи с произошедшей именно в эти дни попыткой военного мятежа?» – Николай, ни секунды не задумываясь, ответил, что это никак невозможно, потому что груз ждут бойцы на передовой. Завершая беседу, Николай Жуков (позывной «Тишина») лишь усмехнулся и произнёс: «На войне первым умирает тот, кто боится…»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО