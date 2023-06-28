Во Всеволожском районе прошла ярмарка вакансий

Представители бизнеса и власти, работодатели и соискатели, ищущие работу, посетили одну из самых масштабных ярмарок вакансий, которые проходили сразу на четырех площадках Всеволожского района. Многим это событие показало: выбор вакансий огромный, а предлагаемые зарплаты отнюдь не копеечные. При таком количестве предложений остаться безработным можно только при очень большом желании не работать. Шутка ли, только в одной базе данных Центра занятости Всеволожского района почти полторы тысячи предложений!

Маленькие шаги к большим успехам

На этот раз ярмарка отличалась большим размахом. Народу с самого утра возле Всеволожского ЦКД собралось довольно много. Торжественное открытие сопровождалось песнями народного ансамбля «Крупеничка». После фанфар и приветственных речей всех пригласили внутрь здания. Постепенно около некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные предприятия, даже успели вырасти очереди. Список участников-работодателей вообще был впечатляющим: машиностроительные, транспортные, пищевые предприятия, строительные компании, городские больницы, налоговые инспекции, торговые сети. Как говорится, выбирай – не хочу.

– Сегодня большим спросом на рынке труда пользуются квалифицированные рабочие: слесари, электромонтеры, монтажники, а также швеи, инженеры и секретари, – говорит руководитель Центра занятости Всеволожского района Анастасия Серова. – На ярмарке можно пройти мини-собеседование, пообщаться с работодателем, задать интересующие вопросы. Заодно наши консультанты смогут оказать помощь в составлении резюме и подскажут, как пройти переобучение по востребованным профессиям и повысить свои профессиональные компетенции. Ведь маленькие шаги – ступеньки к большому успеху. Главное – не упустить свою возможность. Центр занятости в свою очередь готов раскрыть внутренний потенциал каждого соискателя.

На ярмарке были представлены около полусотни компаний. Что касается безработицы, то она продолжает победное снижение. Всего на бирже труда зарегистрировано чуть более 840 человек.

В разговоре с корреспондентом «Всеволожских вестей» работодатели отмечали, что на местных предприятиях дефицит именно в качественных кадрах: требуются профессиональные специалисты, а приходят недоучки. Особенно это касается выпускников вузов, которых нужно переучивать в течение двух-трех лет. При таком раскладе необходима трансформация образовательного процесса. Вот почему ряд крупных компаний берут инициативу в свои руки. Они постепенно налаживают сотрудничество с профильными вузами и техникумами, подписывают соглашения о сотрудничестве. Только так можно будет «вырастить» по-настоящему нужных специалистов. В свою очередь учебные заведения решат сразу несколько задач: обеспечат студентам производственную практику и трудоустройство.

– Взаимодействие учебных заведений и бизнеса – это дорога с двусторонним движением, – отмечает заместитель генерального директора Всеволожского кранового завода Юрий Раевский. – В тандеме с вузами и техникумами компании могут скорректировать учебный процесс. Это приведет к тому, что рынок труда рабочих специальностей получит «мощный заряд» благодаря специалистам с востребованными знаниями и навыками. Постоянный диалог и партнерство компаний и вузов крайне необходимы для внедрения современных технологий и позволят усовершенствовать программы подготовки профессиональных кадров.

Кадры решают?

Как рассказал Юрий Раевский, «сладким пряником» для соискателей, которые хотят трудиться у них, могут стать стабильная заработная плата, хороший коллектив и уверенность в завтрашнем дне. Но главная фишка – перспектива роста. Предприятие активно сотрудничает со Всеволожским агропромышленным техникумом.

– Хочу поблагодарить коллектив за хороших выпускников – мастеров «золотые руки», – отметил Юрий Иванович. – Они, как «батарейки», которые заряжают наш коллектив. На предприятии делаем ставку на местный персонал. С техникумом дружим 16 лет. Сейчас у нас работает много ваших бывших студентов. Кстати, мой старший сын окончил этот техникум. Воспользуюсь моментом и скажу: промзоны в нашем районе растут как грибы после дождя. Есть предложение добавить к названию «агропромышленный» слово «индустриальный» и выпускать механиков, сварщиков, станочников. Поверьте, они смогут утолить кадровый голод.

– Квалифицированные и компетентные кадры – это самая большая ценность всех предприятий, – утверждают представители одного из известных швейных предприятий. – Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работали самые высококлассные специалисты. Учитывая дефицит на рынке труда, предприятие «подтягивает» молодых специалистов до нужного профессионального уровня. Мы активно сотрудничаем с профильными вузами, организуем прохождение производственной практики. Регулярно проводим подготовку и обучение персонала. На предприятии готовы «взрастить» кадры до высококвалифицированных работников, несмотря на определенные трудности и издержки, связанные с этим процессом. Ведь в конечном итоге это принесет компании гораздо больше прибыли.

– Меня заинтересовала вакансия кладовщицы, – говорит переехавшая во Всеволожский район из Омской области Нина Искакова. – Смотрю, работодатель предлагает удобный график работу и хорошую заработную плату. Только есть одно «но». Я недостаточно хорошо владею компьютерными навыками. Вот если бы работодатель обучил азам компьютерной грамотности, тогда, возможно, поработала бы на предприятии. Я довольна, что пришла на ярмарку вакансий, потому что думаю, что почти нашла новую работу. Поняла, что при желании устроиться можно всегда, каким бы кризисом нас не пугали. Если найти вакансию по специальности не получится, можно переучиться (для стоящих на учете в службе занятости горожан это совершенно бесплатно). Так что ярмарка вакансий оказалась очень полезным мероприятием. Здесь и сориентироваться помогут, и совет хороший дадут.

Ирэн ОВСЕПЯН

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