Спасатели Ленобласти продолжают патрулировать несанкционированные места отдыха

За минувшие выходные специалисты спасательных служб Ленобласти осмотрели свыше 70 «стихийных» пляжей у озер Отрадное, Снетковское, Нестеровское, Медное, Судаковское, карьерах в посёлках Шапки и Шамокша, берегах рек Волхов, Свирь, Тихвинка и многих других. Спасатели следили за порядком и раздавали информационные листовки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на особом контроле специалистов – популярные среди жителей, но необорудованные места для купания. Отдыхающие нередко пренебрегают предупреждающими аншлагами и нарушают правила безопасности на воде, что становится причиной трагедий.

Спасатели проводят разъяснительные беседы и напоминают, что купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни и здоровья человека.