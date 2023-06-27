Жителей Всеволожского района приглашают принять участие в акции «Стимул мечты – это ты сам»

С 26 июня по 3 июля проходит онлайн-акция «Стимул мечты – это ты сам», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Принять участие в акции просто – достаточно разместить в социальных сетях публикацию и рассказать о том, что для вас является стимулом в жизни, показать позитивную альтернативу пагубным привычкам. Посты можно посвятить здоровому образу жизни или творчеству, семейным ценностям или успехам в работе – всему тому, что наполняет жизнь человека позитивными эмоциями и способствует отказу от употребления наркотических веществ.

Публикации сопровождаются хештегами #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023. В рамках Акции в период с 26 июня по 10 июля осуществляется прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это сам ты» (https://myrosmol.ru/measures/view/133404). По итогам Конкурса комиссия определит трех победителей и семь призеров Конкурса, которые награждаются ценными призами.

Фото из архива «В.в.»