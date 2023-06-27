В Янино завершается строительство детского сада на 175 мест

Строительство детского сада на 175 мест в голландском квартале «Янила» в Янино близится к завершению. Учреждению уже присвоен адрес, сдача объекта запланирована на конец лета.

Как сообщает пресс-служба ГК «Ленстройтрест», на данный момент завершаются фасадные работы, идет благоустройство территории и отделка внутренних помещений. Отличительной чертой нового детского садика стали персонажи мультфильма про Винни-Пуха. Здание украсили многослойные металлические фигурки деревьев и любимых героев в теплых, спокойных цветах. Современная игровая площадка на территории сада поддерживает заданный стиль – застройщик отдал предпочтение натуральным материалам и естественным расцветкам.

Напомним, в трехэтажном здании нового детсада разместятся 8 групп для детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. В каждой группе предусмотрены раздевалка, туалет, спальня, буфетная и игровая зона. Также предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет.