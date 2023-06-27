Во Всеволожске отметили День молодежи
24 июня на центральной площади Общественного пространства «Парк Песчанка» во Всеволожске зазвучала громкая барабанная дробь, сопровождающаяся не менее громким звучанием двух скрипок. Так началось празднование Дня молодёжи, – в городе стартовал фестиваль «Кто, если не мы?!…»
В фестиваль включили два замечательных творческих события — Фестиваль творческой молодежи «Время выбрало нас!» и слет молодых семей «Дорогою добра».
После феерического пролога в исполнении коллективов Drumtime (СПб), скрипичного дуэта Asteria (Колтушское сельское поселение) и молодёжно-подросткового клуба «А-80» (г. Всеволожск) присутствующих поприветствовали: начальник отдела приоритетных молодежных проектов и программ комитета по молодежной политике Ленинградской области Лилия Хватцева, начальник отдела по молодежной политике Всеволожского района Антон Линдо́ и директор Молодежного центра «Альфа» Луиза Михайлова.
Прозвучал Гимн Российской Федерации, и молодые люди района, реализующие программы государственной молодежной политики и работающие на благо района, были отмечены благодарственными письмами.
После завершения официальной части праздника на площади началось нечто невообразимое, а точнее, началось гала-мото-экстра-драйв-байк-джамп-шоу! Кого только здесь не было! Райдеры на самокатах, скейтбордах, BMX и роликах, мото-стант, райдеры на мотоциклах, джамперы – и все они, как заправские короли экстрима, продемонстрировали точный расчет, мастерство и отвагу! Это было действительно круто!
А впереди всех ждали не менее интересные мастер-классы по росписи шопперов и раскрашиванию магнитов, по тайскому боксу и айкидо, по начальной военной подготовке, по изготовлению брелоков, по росписи носков в технике «Тай-драй», по точечной графике, «аквагрим», турниры по шахматам и шашкам, зона расслабления – стретчинг, гигантская дженга, граффити-стена, где каждый легко может оставить свой след в истории граффити, соревнования на самокатах…
Для молодых семей на празднике приготовили программу, а самое главное – их ждала встреча с удивительным театром из Санкт-Петербурга – «Странствующие куклы господина Пэжо».
Здесь же участникам интерактивных модулей выдавались «молодежки» – призовые купоны с отрывным корешком, которые необходимо было опустить в лототрон рядом со сценой. После финального флешмоба состоялся розыгрыш, и счастливчики получили свои заслуженные выигрыши.
А ещё везде работали фотозоны и просто множество примечательных мест, которые ждали улыбок, смеха, весёлых лиц!
Ну и, конечно же, состоялся большой концерт творческой молодежи, изюминкой которого стало выступление лучшей кавер-группы России 2021 TRUE PARTY BAND!
Завершился праздник большим пиротехническим представлением.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА