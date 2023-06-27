Быть собственником жилья – дело ответственное

На сферу жилищно-коммунального хозяйства принято обращать внимание, когда что-то перестает работать. Однако за каждым спокойным днем без аварий стоит усердный труд работников коммунальных служб и продуманная организация всей деятельности. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная компания» Игорь Колтунов рассказал о состоянии современного жилищно-коммунального хозяйства Всеволожского района, а также о том, какие задачи стоят перед организацией и что делать жителям, столкнувшимся с проблемами.

– Игорь Исакович, вы впервые персонально выступаете на страницах «В.в.». Давайте знакомиться.

– Родился я 17 мая 1958 года. Так что месяц назад мне «стукнуло» ни много ни мало – 65 лет. Во Всеволожске с 2001 года, где начал работу в качестве начальника Дорожного управления (МУП ЖКО). Некоторое время проработал заместителем начальника Управления службы заказчика Всеволожского района.

После того как вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ, я с единомышленниками в 2006 году организовал на свой страх и риск частную Управляющую компанию, не имеющую никакого отношения к властным структурам района. И потому помогать нам никто особенного желания не испытывал. Так мы начали управлять жилым фондом практически всего района. На сегодняшний день мы работаем в г. Всеволожске, Колтушах, пос. им. Свердлова, Кузьмоловском, Воейково, Янино, Кудрово. Обслуживаем два миллиона квадратных метров жилой площади. В штате компании около шестисот человек. Текучесть кадров – минимальная! При этом почти весь наш коллектив – местные жители, знающие «узкие места» в жилищно-коммунальном хозяйстве района. При этом наши работники всё время повышают свой профессиональный уровень, а раз в год мы обязательно проводим масштабные учения.

– Впечатляет. Вышесказанное вами предполагает договорные отношения с собственниками жилья…

– Совершенно верно. Согласно Жилищному кодексу РФ мы вступаем в договорные отношения только лишь с собственниками жилья, которые выбрали нас и оплачивают наши услуги. Позволю себе сделать небольшое отвлечение от темы: за руководителей и депутатов граждане голосуют один раз в 5 лет, а за нас «голосуют» раз в месяц, если можно так выразиться – «рублём и ногами». Мы, естественно, поддерживаем уважительные отношения с руководством городов и поселений района.

– Разъясните, пожалуйста, в чём заключается деятельность возглавляемой вами компании.

– Мы обслуживаем внутридомовое оборудование и осуществляем бесперебойную работу общедомовой собственности. Это содержание подвалов, все инженерные тепловые и водопроводные подвальные сети, газовые сети (по договору), состояние кровли крыш и чердаков, внутридомовое и наружное освещение. Также мы занимаемся уборкой и благоустройством вокруг домов в рамках кадастрированных территорий. Заинтересованные в чистоте и надлежащем состоянии придомовых территорий граждане оплачивают нашу работу. Но не всегда люди с пониманием относятся к вопросам оплаты.

В основном же жители почему-то считают, что мы получаем средства откуда-то извне, а содержание в надлежащем состоянии придомовых территорий – наша святая обязанность. А между тем быть собственником – это не только обладать правами, но и выполнять обязанности. Со вторым у нас пока не очень…

– Как вы оцениваете состояние жилого фонда района?

– Жилой фонд, как ребёнок, – вот он родился и с первого дня начинает стареть… К примеру, самый «молодой» в сфере нашей ответственности дом во Всеволожске – был построен в 1991 году. Есть дома, возведенные сразу после Великой Отечественной войны. Если говорить о среднем возрасте, он составляет около 50 лет. Естественно, все эти дома требуют капитального ремонта. Программа капитального ремонта, конечно, существует, но она рассчитана на длительное время. Мы вместе с профильными комитетами администрации района работаем сейчас над уменьшением сроков ремонта жилого фонда. Серьёзное внимание мы также уделяем замене лифтового оборудования многоэтажных домов.

При этом, не привлекая средств собственников, мы уже «вышли на цифру» общего ремонта 50 подъездов в год. Мы также попутно производим замену оконных рам на современные стеклопакеты. Всё-таки XXI век на дворе. Люди должны жить достойно. К сожалению, есть случаи порчи установленного нами оборудования… Нам приходится его менять за свой счёт. При этом, говорю это с гордостью, у нас ни перед кем нет долгов!

– Кто возмещает вам убытки?

– Я бы начал с того, что нужно приучать людей четко отслеживать связь между получением услуг ЖКХ и их своевременной оплатой: есть оплата – есть услуга, нет оплаты – нет услуги. Из-за нерадивых жильцов страдают добросовестные плательщики, и это тоже осложняет взаимоотношения.

Если вспомнить начало 2000-х годов – в то время мало было домов с незатопленными подвалами… Мы могли бы значительно увеличить перечень оказываемых нами услуг населению, но проблемы долгов сводят данные начинания почти на нет. На сегодняшний день только по городу Всеволожску задолженность жителей перед нашей компанией составляет около двухсот миллионов рублей, общий долг района тоже весьма значителен. И это при том, что мы уже долгие годы не повышаем стоимость услуг. А ведь управляющая компания – это не благотворительная организация и не социальная служба. Мы – коммерческое предприятие, большинство сотрудников – простые рабочие, и им нужно кормить свои семьи. Мне известны случаи, когда некоторые люди не платили за жилье 15 – 20 лет – представьте, какие огромные долги они накопили за эти годы. Неплательщики, конечно, бывают разные – кто-то действительно находится в трудной жизненной ситуации, кто-то просто считает, что всё должно быть бесплатным, кто-то не платит по принципиальным соображениям, полагая, что объем и качество поставляемых услуг не соответствуют их стоимости.

Справедливости ради следует отметить, что более 80% населения стабильно оплачивает услуги ЖКХ, и в их числе пенсионеры, которые, несмотря на небольшие размеры пенсий, аккуратно вносят квартплату. В отношении остальных используется судопроизводство и ограничение поступления ресурсов для неплательщиков.

Сегодня законодательство позволяет управляющей компании применить в отношении злостных должников такие меры, как отключение канализования и ограничение электроэнергии.

Однако судебные решения в пользу управляющей компании не делают проблему неплатежей менее острой – должник зачастую оказывается безработным, имущества, годного для описи и ареста, у него нет, и взыскать с него причитающуюся сумму невозможно.

– Есть ли ещё какие-либо меры воздействия на злостных неплательщиков?

– Помимо отключений услуг и судебных исков, в нашей компании используют такой рычаг воздействия на нерадивых жильцов, как обращение в специализированные юридические организации, которые вправе взыскивать не только сумму долга, но и свои издержки, но и это в целом проблемы не решает. Помимо коллекторов, мастера участков также производят обход квартир, убеждая должников исполнить, наконец, свои обязательства по оплате.

– Наблюдаете ли вы «инициативу снизу»?

– Под управлением нашей компании есть дома, где сами жильцы создали сильные инициативные группы, которые, в частности, собственными силами воздействуют на злостных неплательщиков, – люди начинают понимать, что бремя их долгов за ЖКХ ложится на плечи тех, кто платит исправно.

Если ситуация не изменится в лучшую сторону, будут расти взаимные долги ресурсоснабжающих и ресурсопоставляющих организаций, управляющих компаний, и тогда износ сетей без должной реконструкции и ремонта может стать катастрофическим. Они должны понимать, что граница ответственности не только внутри квартиры, но и за ее пределами. Нужно повышать правовую грамотность жильцов в сфере ЖКХ, вовлекать их в процессы, чтобы сформировать четкую причинно-следственную связь между оплатой коммунальных услуг и результатами в доме и во дворе. Мы все вместе должны решать проблемы и отвечать за благоустройство подъездов и придомовых территорий. Донести эту мысль до жильцов сегодня можно через социальные сети, совместное проведение субботников. Если кто-то из жильцов принял участие в уборке придомовой территории, то он вряд ли позволит своему соседу бросить на убранный участок окурок. Понимаю, что иногда трудно работать с населением. Но надо уметь находить общий язык! И трудиться. Делать что-то спустя рукава точно не получится!

– Как обстоят дела с организацией индивидуальных тепловых пунктов?

– Таковые установлены уже в 40 домах. Это большой шаг вперёд. Пройдёт несколько лет, и увидим, я надеюсь, хороший результат подобной работы.

При этом финансирование установки тепловых пунктов не ложится на плечи населения.

– Игорь Исакович, что бы вы хотели сказать сейчас гражданам Всеволожского района?

– Уважаемые жители района, наши двери всегда для вас открыты! Вы можете обратиться к нам по любому интересующему вопросу. Мы всегда поддержим любую вашу инициативу в части креативных решений, в части улучшения качества жизни. Приходите, будем вместе обсуждать любые проблемы. Всё это реально. Что бы про нас ни писали и ни говорили – последние 5 лет по нашей вине в жилом фонде Всеволожского района в зимний период не было ни одной серьёзной аварии. Это – оценка нашей работы!

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА