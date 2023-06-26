Сертоловчане посетили город-побратим Брест накануне памятной даты

Белорусский Брест и российский город Сертолово уже много лет являются городами-побратимами. И это не просто задокументированный факт – брестчан и сертоловчан связывает давняя и крепкая дружба, они обмениваются делегациями, городские депутаты, руководители городов, ветеранские организации ездят друг к другу в гости, обмениваются опытом. Очередной, 13-й по счёту, братский визит сертоловская делегация совершила 19 июня, в канун общей трагической даты для народов России и Белоруссии – Дня памяти и скорби, который отмечается в двух государствах 22 июня.

В состав делегации, состоящей из 42 человек, из которых 22 – представители подрастающего поколения, вошли глава города Сертолово Сергей Коломыцев, депутаты городского совета Марина Матусевич, Павел Поляков, представители Совета ветеранов. Особенностью визита стало участие в поездке сертоловской молодёжи – членов военно-патриотического клуба «Выстрел», учащихся сертоловской средней общеобразовательной школы № 1, юных экскурсоводов музея «Честь и гордость Отечества» сертоловской гимназии и краеведческого музея сертоловской школы № 2, курсантов юнармейского отряда «Копорье» и подростков из молодёжного трудового лагеря «Росток». И это очень символично, потому что связь поколений, основанная на живом общении, нужна всегда, а в нынешнее непростое время – особенно.

Официальная часть мероприятия состоялась в Брестском городском исполнительном комитете. Представители встречающей стороны и гости поделились своими впечатлениями от встречи и планами на будущее.

Председатель Брестской областной ветеранской организации Вячеслав Хафизов отметил, что цели и задачи ветеранских организаций России и Беларуси едины. Это, прежде всего, решение социальных вопросов, привлечение ветеранов к активной общественной деятельности, их участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Глава города Сертолово Сергей Коломыцев в интервью съёмочной группе телерадиокомпании «Брест» отметил, что нынешний визит отличается от прошлых тем, что в этот раз более половины состава делегации – сертоловская молодёжь. «Наши дети принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби, в том числе несут вахту на посту № 1 Брестской крепости, это дорогого стоит», – подчеркнул Сергей Васильевич.

Председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский отметил, что взаимный обмен делегациями, совместные проекты и, самое главное, – привлечение к этой работе молодёжи способствует укреплению братских связей между нашими городами. Сплав опыта и молодости как никогда будет полезен для наших жителей.

Завершилась официальная часть встречи подписанием соглашения о совместной работе с детскими учреждениями, школами и проведением ряда совместных патриотических мероприятий.

Во второй день пребывания в Бресте сертоловской делегации гостям организовали обзорную экскурсию по городу-побратиму. Затем сертоловчане отправились на гарнизонное кладбище, где возложили венки и лампадки к памятнику Воину-освободителю, а также на могилу Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

В последующие дни пребывания делегации на белорусской земле, гости из Сертолово участвовали в митинге-реквиеме «Памяти павших будьте достойны!», состоявшемся на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 22 июня состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню с участием официальных лиц, представителей общественных организаций и делегаций. Сертоловчане стали свидетелями военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости на территории Кобринского укрепления. А днём состоялся «круглый стол» для молодёжи. Сертоловские старшеклассники вместе с учениками 28-й школы Бреста посетили Восточный форт Брестской крепости, где узнали подробности того, как в первые дни войны сражался, обороняя крепость, 393 дивизион под командованием майора Петра Гаврилова.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»