«Диалог поколений» приглашает на Спартакиаду серебряных волонтеров

Добро.Центр «Молоды душой» Ленинградской области в рамках реализации социального проекта «Современные старшие», при финансовой поддержке губернатора области, приглашает принять участие в областной Спартакиаде для серебряных волонтёров Ленинградской области.

Мероприятие пройдет 28 июня во Всеволожске на ул. Шишканя, д.1, на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума. В рамках Спартакиады «Современные старшие» для серебряных волонтёров запланированы следующие виды соревнований:

соревнования по северной ходьбе; соревнования по игре городки; соревнования по игре дартс; баскетбол (броски в кольцо); армрестлинг (допускаются только мужчины); командная эстафета.

Принять участие в Спартакиаде могут команды муниципальных районов, подавших заявку до 23 июня на электронную почту vnsh.dialog@gmail.com . Возраст участников (на момент проведения соревнований): мужчины – 60 лет и старше, и женщины 55 лет и старше.

Состав команды 10 человек: северная ходьба — 1 человек; игра городки – 1 человек; игра дартс – 1 человек; баскетбол – 1 человек; армрестлинг – 1 мужчина; командная эстафета – 5 человек.

Желающих приглашаем поболеть за свои команды.

https://dobro.ru/event/10421938 – ссылка для регистрации волонтеров и зрителей