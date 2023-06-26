Во Всеволожске пройдет фестиваль военно-патриотической песни «Вера и верность»

В субботу, 1 июля, в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдёт фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню ветерана боевых действий. Мероприятие под названием «Вера и верность» начнется в 13.00 и продлится до самого вечера.

Организаторы поделились планами на субботний день – в рамках фестиваля пройдут церемония возложения цветов, акция «Ленинградская лента победы», показательные выступления по рукопашному бою. На территории парка будут работать полевая кухня, выставка поисковых отрядов и продажа сувенирной продукции. В праздничном концерте примут участие как местные артисты, так и приглашенные.

Место проведения: Всеволожск, парк Песчанка (ул. Садовая, 12).