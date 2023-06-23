Талантливая молодежь Ленобласти ставит мюзикл «Ничего невозможного нет»

30 июня в Культурно-спортивном комплексе «Невский» в Шлиссельбурге на Малоневском канале, д. 2, пройдёт премьера мюзикла «Ничего невозможного нет».

Действие происходит в крохотном городке Дальноборске, за тридевять земель от районного центра. В театральном кружке Ивана Ивановича Волкова решили поставить мюзикл. Для главных героев спектакля это – шанс. Для периферии, где нет театров, музеев, центров искусств, редко может выпасть такая уникальная возможность. Поэтому ребята, устав от скучной, неизменной жизни, решают «выстрелить» сногсшибательной постановкой, блеснуть талантом и привлечь внимание к своему маленькому городку. Зрителю предстоит увидеть захватывающую историю…

Мюзикл «Ничего невозможного нет» поставлен в рамках молодёжного проекта «Арт-Мастер 47» при поддержке Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Герои постановки не только раскрывают свои таланты, но и учатся дружить, любить и верить в себя. Здесь есть и экшн, и юмор, и драматичные сцены. Пока наставники, учителя и даже мэр города стараются поддержать молодежь, на пути постановщиков встают местные хулиганы. Кульминация – внутренний конфликт отцов и детей, подростковые поиски и любовные переживания главных героев.

Организаторами проекта выступают Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Центр «Молодежный».

Создавалось удивительное шоу в предельно сжатые сроки – за полтора месяца. Всё это время профессиональные постановщики и инициативные ребята из Ленинградской области работали с максимальной отдачей. Нужно было успеть в срок. Получилось. Постановка вышла яркая и трогательная. Проект по масштабу уникальный. В нем задействована сотня молодых артистов, двенадцать профессиональных постановщиков и шестнадцать стажеров, которые помогали режиссерам, сценаристам, композиторам.

Одарённую молодежь – будущих артистов от 16 до 30 лет – выбирали в ходе кастинга. Хороший повод для самореализации ребят из Ленинградской области.

– На кастинге некоторые ребята уже с порога заряжали энергетикой, – делилась впечатлениями музыкальный руководитель проекта Анастасия Белявская. – Едва оказавшись на просмотре, они передавали нам свой позитивный заряд.

– У-ух, это такой адреналин, – подхватывает артистка Анастасия Князева. – Так и хочется вырваться на сцену, выйти и показать, как я пою и танцую. Во время репетиций даже воздух буквально наэлектризован кипучей энергией, вдохновением и желанием творить без остановки.

– Порой среди непрофессионалов видишь таких самородков! – говорит режиссер шоу Сергей Хацкевич. – Диву даешься, насколько они замотивированы. Давно такого не помню.

– У нас сложилась неплохая команда, – считает композитор, музыкальный руководитель мюзикла «Ничего невозможного нет» Олег Сидоров. – Это только на первый взгляд я здесь наставник, а на самом деле я узнаю от ребят много нового. Конечно, перед нами серьезная задача: надо за несколько дней воспитать универсальных артистов.

Отметим, что работа над мюзиклом направлена на объединение участников разных творческих направлений, поддержку и продвижение талантливой молодёжи в реализации социально значимых и творческих направлений, создание новых инструментов для реализации творческого потенциала молодёжи региона, формирование активного творческого пула Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН