На Румболовской горе прошла торжественно-траурная акция «День памяти и скорби»

Вчера, 22 июня, на Румболовском мемориальном комплексе прошла торжественно-траурная акция «День памяти и скорби». Ветераны и молодое поколение пришли отдать дань всем павшим в годы военного лихолетья.

Классические произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова дополняли атмосферу мероприятия. На флагштоках установлены стяги Всеволожского района, Российской Федерации и города Всеволожска. Несколько рядов братских могил – словно безмолвные участники тех военных событий. Читая выбитые на граните их имена, понимаешь, что свой последний бой многие из них приняли 18-летними пацанами.

За пятнадцать минут до полудня под звуки фанфар дикторы объявили об открытии мероприятия.

– В ночь с 21 на 22 июня 1941 года было так же тихо и спокойно, как сейчас. Спали спокойным летним сном советские люди, спали в своих казармах солдаты и офицеры, – свидетельствует участник обороны Брестской крепости, рядовой писарь штаба 84-го стрелкового полка Александр Филь. – В четыре часа утра первый снаряд крупного калибра разорвался в военном госпитале, попав в маленький деревянный домик. Грудничок и трёхлетняя девочка, дети вместе с женой командира 4-й роты лейтенанта Власнена, и 21-летняя супруга еще одного из офицеров погибли на месте. Они стали первыми жертвами Великой Отечественной войны.

Треск пулеметов не умолкал ни на минуту. Ночь мало чем отличалась ото дня. Крепость освещалась световыми ракетами, сброшенными на парашютах немецкими летчиками. Для всех граждан СССР жизнь в одночасье перевернулась. Все бытовые проблемы и заботы мгновенно ушли на второй план. Теперь в каждое сердце советского человека ворвалось новое для всех зловещее слово «война», – рассказывали дикторы участникам митинга.

Перед собравшимся с приветственным словом выступил Сергей Поляков, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по внутренней политике:

– Нет семьи, которую не опалила бы война своим смертоносным огнем. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто погиб на полях сражений, в концентрационных лагерях. Благодарим тружеников тыла, приближавших победу своим самоотверженным трудом. Мы равняемся на ветеранов и идеалы любви и добра, которые помогли им выстоять и победить фашизм. Наши деды шли в бой с мечтой о счастливом будущем для своих детей и внуков. Для нас с вами. Мы должны исполнить их мечту, работать на созидание, беречь мир и воспитывать у наших детей чувство гражданственности и патриотизма. Эта сегодняшняя дата – напоминание для всех нас, как хрупок мир, как человеческое безумие может разрушить жизнь и благополучие целых народов.

С первых минут траурного мероприятия высокий тон задала композиция в исполнении танцевально-спортивного клуба «Дуэт» Всеволожского центра культуры и досуга. Девочки-школьницы вышли к мемориалу в военной форме с красными гвоздиками в руках. Под песню Расула Гамзатова «Журавли» они заставили зрителя плакать. Через несколько секунд брезентовые накидки цвета хаки и пилотки остались на земле, как тела убитых на той войне солдат. А из них выпорхнули их души, воплощённые в белых журавлей. Танец буквально заворожил всех собравшихся.

– Мы не первый раз участвуем в подобных мероприятиях. Поэтому опыт выступлений накоплен довольно большой. Все участницы профессионально занимаются танцами 8–10 лет. Хотя волнение со стороны танцовщиц было слегка заметно, я довольна девчонками. Из пяти баллов я бы за сегодняшнее выступление поставила им высшую оценку. Уверена, что они передали не только красоту танца, но и своё отношение к этому мероприятию, – рассказала Елена Валеева, заведующая художественно-творческим отделом Всеволожского ЦКД.

Среди почетных гостей был замечен народный артист РФ Сергей Борисович Проханов. Старшему поколению он более известен по киноработе «Усатый нянь».

– У меня есть несколько успешных солдатских работ в кино. Я в них и в танке горел, и геройски сражался. Но главную свою военную роль я сыграл в спектакле «Сашка». Эта повесть – о нескольких днях солдатской жизни, связанных со Ржевом. История «Сашки» – это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности – солдатской… К войне у меня особое отношение, моя жена – внучка двух маршалов, Жукова и Василевского. У меня очень «военизированная» семья. Поэтому такие праздники, а особенно 9 Мая, для нас особенный день. Хочется заметить еще одну деталь: в последнее время начало уделяться большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – подчеркнул Сергей Борисович.

По словам Дарьи Воробьевой, начальника отдела культуры Всеволожского района, «сегодняшняя торжественная траурная церемония особенная. Если 9 Мая все-таки праздник со слезами на глазах, то сегодня, несомненно, День скорби и памяти. Мы чтим память наших отцов и дедов и скорбим. Ещё раз хочется вспомнить тот символический танец «Журавли». Птицы, которые летят в небе, и солдаты, которые остались на земле. Также у нас выступил солист хора Валаамского монастыря Борис Петров. Его пение, несомненно, украсило наше сегодняшнее мероприятие нотками грусти по погибшим. Если вы заметили, на митинге было много детей. Сегодня те, кому двадцать, не всегда ответят на вопросы по истории. Поэтому нужно все эти пробелы привносить в умы подрастающего поколения».

В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны заупокойную литию отслужил иерей Олег Патрикеев, настоятель и председатель Приходского совета храма Святой великомученицы Варвары.

Чуть позже у мемориала прошла ещё одна акция, «Свеча памяти». В честь даты начала войны волонтеры и юнармейцы Всеволожского района из свечей выложили надпись «Помним». Около ста горящих свечей и лампад еще раз напомнят людям об ужасах войны.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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