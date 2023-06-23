Жителям Ленобласти объяснили почему нельзя брать в руки ежей и кормить их молоком

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков разъяснил, что делать при встрече с ежом и почему этих зверей опасно брать на руки. Также специалист развенчал популярный миф о том, что ежей можно кормить молоком.

Жителей Всеволожского района не удивить встречей с колючими зверьками. Ежи спокойно живут рядом с человеком, а порой выбирают в качестве жилища заброшенные постройки. Охотятся колючие хищники преимущественно ночью, основной рацион составляют мелкие грызуны, насекомые и слизни.

– Если хотите подкормить зверька, то лучше угостить его фаршем, кусочками мяса или размоченным кошачьим или собачьим кормом. Ни в коем случае не угощайте его молоком! В организме ежей нет фермента, помогающего расщеплять молочный сахар – лактозу. Молоко, творог, или сметана вызывают у них сильнейшее расстройство пищеварения и могут даже привести к гибели животных! – рассказал Павел Глазков.

Также специалист предупредил об опасности тесного контакта с ежом. С виду симпатичный зверёк настоящая копилка всевозможных заболеваний и инфекций, в том числе носитель бешенства. Причем для заражения не обязательно, чтобы животное укусило или оцарапало вас, достаточно уколоться иголкой. Кроме того, в игольчатой «шевелюре» ежа обитает множество паразитов, включая клещей. Если вам необходимо перенести животное в другое место, воспользуйтесь средствами самозащиты и ни в коем случае не берите ежа голыми руками.

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