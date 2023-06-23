«Дикие», но славные ребята

Беговое сообщество «Дикие» возникло во Всеволожском районе три года назад. Сегодня число его сторонников «перевалило» за 3 000 человек. Движение, заданное супружеской парой любителей трейлраннинга, охватило всю Ленинградскую область и стало развиваться в нескольких крупных городах России и даже за рубежом.

Ты помнишь, как всё начиналось?

Идея объединить любителей бега и походов по пересеченной местности в организованное сообщество возникла три года назад у жителей Кудрово, супругов Станислава и Екатерины Старковых. А прорастать она начала еще в далеком 2015 году. Итак, всё по порядку…

Екатерина Старкова родилась в Омске, где росла, окончила школу, получила высшее образование и стала специалистом в сфере сервиса и туризма. Здесь же приобрела свой первый профессиональный опыт и поняла, что с выбором жизненного пути не ошиблась. А когда пришло время, решилась покинуть родные края и перебраться в Северную столицу.

– Когда училась в школе, я зачитывалась произведениями классиков, чья жизнь была связана с Петербургом. Слушала ленинградский рок и по-девичьи грезила городом белых ночей. И вот в девятом классе в составе школьной экскурсии я, наконец, попала сюда и без памяти влюбилась в его каналы, набережные, дворцы, мосты и в самих петербуржцев. Тогда-то и решила, что именно здесь хочу жить. С тех пор все мои действия были подчинены одной цели – работать в сфере туризма именно в Санкт-Петербурге. Я целенаправленно выбрала соответствующий профилю вуз в родном городе, «налегла» на учебу и, окончив школу, поступила в университет. Успешно его окончила, набралась достаточно опыта в выбранной профессии, и к 2011 году я была уже готова «покорять» Питер. Особо не мешкая собрала чемоданы и приехала в Санкт-Петербург. Довольно быстро нашла здесь работу в туристической фирме, а через несколько лет переселилась в Кудрово и вышла замуж, – рассказала Екатерина Старкова.

По долгу службы Екатерине Юрьевне приходилось часто бывать за границей, в том числе в европейских странах, где её внимание привлекло довольно большое количество людей разного возраста, совершающих пробежки в городских парках. А потом стала замечать такое явление и в разных местах Санкт-Петербурга. Далекая от спорта, но активная и пытливая девушка решила разобраться, чего это они тут разбегались? Недолго думая, она надела кроссовки и спортивную форму и вышла на свою первую пробежку.

– Уже после первого раза я почувствовала, что мое эмоциональное состояние и физическое самочувствие изменились, – продолжает свой рассказ Екатерина Старкова. – Откуда-то пришла необъяснимая радость, возросла степень активности, и в целом стало хорошо. «Эндорфины», – подумала я и продолжила бегать. Но вскоре делать это в одиночку стало скучновато, и я решила через соцсети найти единомышленников и «влиться» в местное беговое сообщество. Двигаясь в этом направлении, в 2015 году стала соорганизатором марафона «Elton Ultra» и почти пять лет пребывала в таком качестве. В 2019 году здесь же встретила своего будущего супруга и единомышленника Станислава Старкова.

Свела судьба, помогла пандемия

– Ультрамарафон «Elton Ultra» был учреждён в 2014 году и проводился сначала два раза в год, а с 2015-го проходит только в мае. Его дистанции пролегают по территории природного парка «Эльтонский» в пустынных степях Волгоградской области, на границе с Казахстаном. В мае 2019-го я там бежал самую протяженную дистанцию – 205 км вокруг озера Эльтон, Катя же была в числе организаторов этого мероприятия. Здесь мы и познакомились, а вскоре подружились, и через несколько лет стали семьей, связанной еще и общей любовью к трейлраннингу – кроссам по пересеченной местности, – вспоминает Станислав Старков.

Екатерина и Станислав стали вместе участвовать во всевозможных стартах и обретали все больше друзей и единомышленников по всей стране. А как любители «дикой», первозданной природы параллельно организовывали туристические походы по интересным местам Ленинградской области и за ее пределами. Но тут началась пандемия коронавируса, и большая часть населения страны перешла в режим «самоизоляции».

– Все массовые мероприятия запретили. Кроссы и забеги в том числе. А бегать очень хотелось, и тогда мы решили выезжать на пробежки самостоятельно, предложили друзьям присоединиться к нашей компании, «бросили клич» в соцсетях. В 8 утра 12 апреля 2020 года приехали в лес рядом с деревней Кавголово. Здесь, вокруг Кавголовского озера, и состоялся наш первый забег в «диком» формате. Со временем мы стали регулярно менять локации кроссов, чтобы познакомиться с замечательными местами и природой Ленинградской области, – уже вместе продолжают рассказ супруги Старковы.

В тот день любителей бега собралось только трое, а в следующее воскресенье их было уже четверо. Каждый выходной к компании Станислава и Екатерины присоединялись все новые и новые сторонники здорового образа жизни, «дикой» природы и живого общения. Сейчас в воскресных кроссах и экологических акциях, организованных супружеской парой, принимают участие от 50 до 100 человек.

Не просто бег, а «Чистые трейлы»

В этом же, 2020 году ненавязчивая инициатива еженедельных неформальных забегов вылилась в настоящий социальный проект, который получил название «Дикие трейлы». Постепенно стали вырисовываться ценностные установки, цели, задачи и зачатки организационной структуры.

– Беговое сообщество «Дикие» по прежнему остается неформальным объединением. Мы не являемся каким-то закрытым клубом, напротив, открыты для всех, кому близки идеи гуманизма, здорового образа жизни, любви к природе. Наши сторонники создали группы и поддерживают этот проект в Сочи, Москве, Саратове, Пскове. И даже в Сербии есть люди, которые бегают в наших фирменных «диких» футболках. Но вместе с этим мы активно работаем в сфере экологии. За рубежом есть явление, известное как «плоггинг» — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. По аналогии с ним мы стали организовывать «чистые трейлы». В процессе таких мероприятий собираем мусор на экотропах и других природных объектах, где люди оставляют предметы своей жизнедеятельности, сортируем его и отвозим на переработку, – рассказала Екатерина Старкова.

Инициатива «Диких» не осталась без внимания Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», и в этом году государство поддержало организаторов проекта грантом в размере 240 тысяч рублей для проведения подобных экологических акций.

– Первый такой «чистый трейл» состоялся 22 апреля этого года в Гатчинском районе. Там в ходе забега мы собрали и рассортировали более двух тонн мусора. Второе такое же мероприятие прошло 3 июня во Всеволожском районе вблизи Ждановских озер. Здесь было собрано и рассортировано 270 мешков мусора. Оба раза нас пришли поддержать около 100 человек, – поделился Станислав Старков.

До конца 2023 года беговое сообщество «Дикие» планируют организовать и провести еще два «чистых трейла». Ближайший из них должен состояться в августе и пройдет на территории Приозерского района.

Александр СОРОКИН

Фото из архива сообщества «Дикие»