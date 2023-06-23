Во всеволожском храме открылась выставка церковных фотографий «Путь ко спасению»

В День всех святых, в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска произошли два значимых события.

Главным, безусловно, стало освящение Коневской иконы Божией Матери, написанной специально для этого храма. Причём средства на её создание собирали всем миром.

Центральным событием Дня всех святых, в земле Российской просиявших, является, конечно же, прославление святых РПЦ. Столько святых, сколько дал народ, живший на нашей земле, не было больше нигде. Верующие в этот день обращаются к святым с молитвой, ведь святые считаются помощниками и представителями людей перед Богом.

Здесь же была развёрнута благотворительная фотовыставка церковных фотографий «Путь ко спасению», на которой представили 42 художественные фотографии и репортажные фотосъёмки, собранные со всей России.

Как рассказали нашему корреспонденту организаторы мероприятия Наталья Яковлева, Екатерина Мартыненко и Людмила Квасова, среди участников – фотографы из Москвы, Белгорода, Иркутска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новосибирска и других городов. Представленные работы посвящены темам: «Дети храма», «Таинство крещения», «Таинство венчания» и «Священники».

Сама фотовыставка организована по благословению благочинного Всеволожского округа Выборгской епархии Русской православной церкви, настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерея Романа Гуцу в поддержку выздоровления 9-летнего мальчика Ильи Долгих, которому требуется дорогостоящее лечение. Посетители выставки смогли не только полюбоваться фотоработами, но и оказали посильную помощь в сборе средств для лечения мальчика.

Каждое воскресенье выставка будет переезжать в новый храм. В ближайшее воскресенье, 25 июня, экспозицию разместят в храме Александра Невского. Дальнейшие передвижения выставки будут анонсироваться в группе «ВКонтакте» – «Цикл фотовыставок Полотна» (@polotna_exposition). Там же будут размещены и все репортажные фотографии с проведения фотовыставок и другая информация.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО