Спартакиада активной молодежи прошла во Всеволожском районе

В минувшую субботу в Озерном парке Нового Девяткино собрались несколько сотен человек из Всеволожского, Тихвинского и Выборгского районов для участия в спортивном празднике. Соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу и стритболу, а также индивидуальные состязания по силовым дисциплинам и северной ходьбе состоялись на нескольких спортивных площадках.

17 июня в парке Озерный собрались приверженцы ЗОЖ и 20 любительских команд по футболу, баскетболу и волейболу. Жаркая погода не стала помехой спортивному празднику, а приглашенные творческие музыкальные и танцевальные коллективы создавали позитивную «боевую» атмосферу.

– Спартакиада молодежи Ленинградской области проходит восьмой раз, и только в этом году она вышла за пределы Всеволожского района. К нам присоединились спортсмены из Тихвинского и Выборгского районов. Территориальное расширение события не помешало организаторам сохранить традиции спартакиады. К соревнованиям допускаются молодые люди и девушки в возрасте от 14 до 35 лет. Уже третий год у нас проходит любительский забег, в котором участвуют сторонники здорового образа жизни «серебряного возраста». «Костяк» группы североходцев составили подопечные группы здоровья «Активное долголетие» под руководством Ангелины Овчининой из Нового Девяткино, – пояснил директор Молодежного центра Новодевяткинского поселения Константин Суров.

Организаторами праздника стали администрация Новодевяткинского сельского поселения и МКУ «Молодежный центр». Содействие в организации и проведении соревнований оказали комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области», отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». На торжественном открытии Спартакиады присутствовали представители профильных комитетов правительства области и местных органов власти.

– В этом году Спартакиада стала региональной площадкой Всероссийского марафона «Земля спорта», который проводится под эгидой Минсельхоза России. Ленинградская область впервые участвует в данном проекте. В конце лета победители региональных этапов встретятся на всероссийском финале в Московской области. Лучшие получат право построить на своей территории новый спортивный комплекс, – отметила начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова.

По итогам жарких спортивных баталий на площадках призовые места распределились следующим образом:

Футбол:

— 1 место – команда «NEW9» (Новое Девяткино);

— 2 место – команда «Грузчики» (Мурино);

— 3 место – команда «Юпитер» (Новое Девяткино).

Волейбол:

— 1 место – команда «9 легион» (Новое Девяткино);

— 2 место – команда «Свердлово» (поселок имени Свердлова);

— 3 место – команда «Нервы» (Кузьмолово).

Стритбол:

— 1 место – команда «UniOne Arsenal» (Новое Девяткино);

— 2 место – команда «Сила Оккервиля» (Кудрово);

— 3 место – команда «Верните колодец» (Новое Девяткино, Мурино, Кузьмолово).

Победителей и призеров наградили грамотами, кубками и медалями Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и Минсельхоза России.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО