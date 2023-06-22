Кубок «Росконгресса» разыграли в «Вента-Арена»

Настоящий праздник конкура прошел в 17 июня в конноспортивном клубе «Вента-Арена», где состоялись традиционные летние соревнования «Roscongress Cup». В этот день разыгрывалось несколько комплектов наград. Турнир проходил в необычном формате: слились воедино стук копыт, рык моторов ретроавтомобилей, восторг и аплодисменты зрителей. Всаднику, прошедшему маршрут на лошади, предстояло пересесть в автомобиль, управляемый его помощником, и проехать без штрафных очков на время по другому маршруту.

Кубок «Росконгресса» в маршруте с высотой препятствий 110 сантиметров в формате «Jump and Drive» достался Анастасии Доманчук, стартовавшей на Памире и Любови Доманчук (КСК «Хорс Тревел»), которая была водителем автомобиля. Второе место заняли Вероника Кириллова на Надрезе с водителем Сергеем Дворецким (КСК «Хорс Тревел»). «Бронзу» завоевали Дарья Луцук на Кентукки и водитель Тимофей Луцук (КСК «Виктори Хорс Клаб»).

Варвара Седова на Мистере Вайт ВД Хеффинк (конный клуб «Гранд Стейбл») выиграла Кубок Арабских Эмиратов в маршруте с высотой препятствий 115 сантиметров «На чистоту и резвость». Второе место у Анны Громзиной-младшей на Австрии (КСК «Осиновая роща»). Третье стала Жанна Зейферова на Тинке А Зет (конный клуб «Гранд Стейбл»).

Кубок «Совкомабнка» в маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров выиграла Василиса Ерастова на Черри Голд (КСК «Дерби») «Серебро» в этой дисциплине досталось Анастасии Гарник на Каспаре (КСК «Виктори Хорс Клаб»). Обладателем бронзовой награды стал Михаил Эшмаков на Чарминге (КСК «Приор»).

Александр СОРОКИН

Фото КСК «Вента-Арена»