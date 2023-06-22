В Буграх установлен необычный памятник Исааку Ньютону

В жилом квартале «Энфилд» открыли памятник ученому Исааку Ньютону. Мраморная статуя оснащена системой встроенных противовесов и рычагом, которые позволяют с легкостью поднимать и опускать конструкцию.

Как сообщает пресс-служба администрации Бугровского поселения, церемония открытия памятника превратилось в настоящее шоу с научными опытами для детей и их родителей. На мероприятии присутствовал один из скульпторов памятника Владислав Муханов, который вместе с Иваном Зубаревым около полутора лет работал над проектом.

Напомним, что в жилом комплексе «Энфилд», название которого повторяет один из северных районов Лондона, есть улица Шекспира и Аллея Ньютона, расположенная напротив школы с углубленным изучением английского языка. Рядом с учебным учреждением и был установлен памятник Ньютону, который стал очередным реверансом в сторону «британской» темы квартала.

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения