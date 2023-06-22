На берегу Ладоги прошел траурный митинг в День памяти и скорби

Ранним утром 22 июня в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога жизни» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Собирать почетных гостей на берегу Ладоги стало доброй традицией. К четырем утра на территории музея встретились ветераны, общественные деятели, представители исполнительной и законодательной власти, военнослужащие и жители района.

На величественном берегу Ладоги при лучах восходящего солнца митинг выглядит особенно торжественно. Участники мероприятия вспомнили героев Великой Отечественной войны, отдавая дань уважения всем, кто ковал общую победу. Завершился митинг традиционным спуском венков в воды Ладоги и возложением цветов к памятнику «Героям Ладоги».

Соб. инф.

Фото Александра Ольховского