Во Всеволожском районе прошел семинар-практикум для педагогов детских школ искусств

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки 20 июня состоялся семинар-практикум преподавателей и концертмейстеров школ искусств Всеволожского района, посвящённый Году педагога и наставника.

После краткого выступления главного специалиста отдела культуры администрации Е.В. Усик заместитель директора Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища, президент Общероссийской федерации искусств Р.Р. Шакиров вручил награды руководителям школ искусств за активное участие учеников в конкурсах в 2022-–2023 учебном году, рассказал об учебном заведении и пригласил выпускников школ искусств продолжить получать образование в училище.

В ходе семинара 27 преподавателей обменялись педагогическим опытом, новыми интересными идеями и методическими наработками.

Были представлены 14 проектов и две методические разработки открытых уроков.

В заключительной части семинара преподаватели Е.С. Максимова, Ю.В. Завьялова (Колтушская ДШИ) и Н.Б. Вакула (ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска) поделились впечатлениями о поездке в образовательный центр «Сириус», где они прошли курсы повышения квалификации по программе «Особенности работы с одарёнными детьми».

Это был первый совместный проект отдела культуры Всеволожского района, Всеволожской детской школы искусств и Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища в рамках подписанного между учреждениями договора о сотрудничестве.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО