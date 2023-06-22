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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет дискотека 90-х

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В эту пятницу, 23 июня, Общественное пространство «Парк Песчанка» наполнится хорошо знакомыми ритмами конца прошлого века. Ретро программа «Назад в будущее» стартует вечером в 19.00.

Дискотеки 90-х – это не просто музыка, это уникальная атмосфера со своими характерными особенностями. Организаторы мероприятия приглашают всеволожцев и гостей города окунуться в прошлое и испытать мгновения юности

Вход свободный. Напоминаем, что на территории парка запрещено употребление спиртных напитков.

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