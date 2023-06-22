Больше сотни выпускников Всеволожских школ получили золотую медаль

В минувшую среду, 21 июня, 109 лучшим выпускникам из 30 школ Всеволожского района были вручены медали «За особые успехи в учении». Все старшеклассники получили сертификаты на Премию Главы районной администрации.

Чествовали самых умных в праздничной атмосфере в Российском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена. Нарядно одетые девушки в элегантных платьях, юноши в строгих костюмах один за другим выходили в центр большого, красиво украшенного зала и получали заслуженные награды – золотые медали и грамоты. Ребята благодарили учителей теплым «спасибо». Медалистам, которые претендовали на аттестат особого образца, пришлось доказывать, что они этого достойны, получив отличные результаты по итогам ЕГЭ. На сегодняшний день девять выпускников в районе показали максимальный результат, набрав 100 баллов. Отметим, что в следующем году в школы планируется вернуть серебряные медали.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик