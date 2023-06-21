В Ленобласти введен особый противопожарный режим

По инициативе блока безопасности в Ленинградской области ограничено посещение лесов – в регионе объявлен особый противопожарный режим. Отдыхающим запрещено разводить костры и готовить блюда на открытом огне на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в районные администрации уже направлены рекомендации о принятии мер по ограничению входа и въезда в леса. На землях лесного фонда организуют дежурство пожарных и экомилиции. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Напомним, что наиболее пожароопасным периодом считается июнь – август, когда устанавливается сухая и жаркая погода. В это время особенно велик риск природных пожаров – пламя распространяется быстро и за считаные минуты охватывает большие территории. Если специалисты не успевают быстро зафиксировать и оперативно ликвидировать очаг возгорания, борьба с большим лесным пожаром может растянуться на дни. К примеру, в мае этого года масштабные лесные пожары в Курганской области нанесли чудовищный ущерб: погибли люди, пострадало более 600 жилых домов, а огромные территории превратились в пепелище.

Специалисты настоятельно рекомендуют не повторять печальный опыт, ограничиться от посещения лесов и тем более разведения огня.

Фото из архива «В.в.»