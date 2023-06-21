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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошел марафон военной песни

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В минувшие выходные состоялся XVII Всеволожский патриотический марафон военной песни, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

По многолетней традиции марафон объединил в этом году два значимых и популярных фестиваля, известных даже за пределами нашего района – «22 июня, ровно в четыре часа…» в Дубровском городском поселении и «Песня в солдатской шинели» в Куйвозовском сельском поселении.

Марафон стартовал 17 июня на берегу Невы в парке «Невский», где состоялся районный фестиваль «22 июня, ровно в 4 часа…». После торжественного выступления Народного самодеятельного коллектива, хора ветеранов «Радоница» и вокального ансамбля «Эдельвейс» (Культурно-досуговый центр «Южный») к присутствующим обратилась почётный гражданин г. Всеволожска Клавдия Михайловна Базаркина. Лейтмотивом её выступления и выступлений соведущих фестиваля Сергея Бражника, Анны Калининой и Евгения Ануфриева стали события, произошедшие 82 года назад, когда 22 июня 1941 года фашистские войска вступили на территорию Советского Союза. Впереди было ещё 1418 дней и ночей войны, но это июньское утро навсегда отпечаталось в памяти свидетелей тех страшных событий.

В 1992 году день начала Великой Отечественной войны объявили памятной датой, а в 1996-м он официально стал Днём памяти и скорби. Каждый год 22 июня по всей стране отдают дань уважения героям.

Памятный концерт продолжался более двух часов. В нём приняли участие творческие коллективы района, исполнившие песни военных лет и другие, полюбившиеся людям. Песни о войне – это песни о Родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде. Это песни Победы! Они свяжут неразрывной нитью военную и мирную жизни. И эта нить священной памяти о великом подвиге доблестного советского солдата не прервется, пока будут звучать песни о войне.

А на следующий день у мемориала «Зелёного пояса славы» – «Лемболовская твердыня» – на 31 километре Приозерского шоссе состоялся фестиваль «Песня в солдатской шинели». Сюда съехались хоровые коллективы и солисты из Всеволожского района и Санкт-Петербурга, а также представители ветеранских организаций. В мероприятии приняли участие глава администрации Куйвозовского сельского поселения Денис Кондратьев, его заместители и муниципальные депутаты. В рамках мероприятий прошли торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к монументам, минута молчания в память о погибших, прозвучали музыкально-литературные композиции о великом подвиге нашего народа-победителя.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

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